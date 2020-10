Ex funcionario de Gordillo denunció que su despido tiene otros condimentos y apuntó al Gobernador

La semana pasada, la cartera educativa tuvo una nueva baja. En esta ocasión y sin trascender, el Dr. Tadeo Herrera, ahora ex Director Provincial de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, dejó su cargo por mantener serias diferencias con el organismo. El ahora ex funcionario opinó, en declaraciones con Radio Valle Viejo, que su salida habría estado propiciada por el Gobernador Raúl Jalil y que tendría “otros condimentos”.

El letrado las vinculó a las irregularidades que se conocieron hace unos meses y habló sobre la falta de colaboración de parte de Recursos Humanos en las auditorias llevadas a cabo sin respetar lo establecido en la ley. En este sentido, Herrera indicó que sobre este trámite “no sabemos los motivos pero quedaron ahí. Y tampoco se puede saber cuántos son o si son más o menos, porque cuando yo observé que había algunas designaciones que no correspondían a la realidad legal, les pedí al señor ministro que ordene una auditoría integral. Y él me dio la orden y yo, al pedirle a Recurso Humanos que me entregue la documentación de las altas que se produjeron en el 2019 y 2020 no tuve respuesta. El responsable en las designaciones es el director de Recursos Humanos”.

Recordemos que al momento estos cargos cuestionados, tanto en lo interno de Educación como desde los gremios, que fueron los que dieron el alerta, son 47 pero no se conoce más sobre este tema. Luego el ex funcionario opinó “si desde el Estado no propugnamos ajustarnos a la ley, no le podemos pedir a la sociedad que lo haga”.