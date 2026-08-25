Caputo pidió una ley contra los periodistas que publiquen información "sin sustento"

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, reclamó una ley que castigue a los periodistas que publiquen información que, según su consideración, carezca de sustento. El planteo fue realizado en X, a través de un extenso mensaje en el que el funcionario cuestionó una publicación del periodista Beto Valdez, quien lo había vinculado con un presunto negociado millonario relacionado con el control de los surtidores de combustible.

"Pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido", lanzó Caputo. En el mismo mensaje reclamó la intervención de la Justicia y sostuvo que debería existir una norma específica para sancionar ese tipo de conductas.

"Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias", expresó el ministro.

El planteo se produjo en medio de un fuerte intercambio público sobre una decisión vinculada con la verificación de surtidores de combustible y sobre las acusaciones realizadas contra Caputo y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Valga un ejemplo más de lo que acabo de tuitear. Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este... https://t.co/sXXxQARvsh — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 25, 2026

La publicación que motivó la respuesta

El enojo de Caputo apuntó directamente contra una publicación realizada por Beto Valdez en su cuenta de X. El periodista señaló al ministro de Economía y a Sturzenegger como los responsables de una supuesta "privatización exprés" del control de los surtidores, que habría quedado en manos de un supuesto empresario cercano a Caputo.

La acusación se vinculó con una modificación en el sistema de verificación de los surtidores de combustible. Hasta fines de 2025, esa tarea estuvo a cargo del INTI, pero el Gobierno decidió transferir el servicio a laboratorios privados. Sturzenegger había celebrado esa decisión y explicado que el objetivo era eliminar lo que consideraba un subsidio del contribuyente destinado a las grandes petroleras y terminar con el monopolio legal del INTI sobre la verificación en materia de metrología.

Valdez, sin embargo, sostuvo que el negocio millonario fue retirado de la órbita del INTI por Sturzenegger para entregárselo a un empresario que, según su publicación, sería muy cercano a Caputo.

En su posteo, citó a voceros de la oposición legislativa y a expertos del sector que, según señaló, coincidían en definir el traspaso como un caso testigo de "privatización exprés" y "capitalismo de amigos". La acusación fue rechazada de manera categórica por Caputo, quien negó conocer tanto al empresario mencionado como a la empresa a la que hizo referencia Valdez.

Caputo negó conocer al empresario y al grupo Lenor

El ministro respondió directamente a las afirmaciones difundidas en X y sostuvo que nunca había escuchado hablar del grupo Lenor ni de un empresario identificado como Made. Su respuesta buscó despegarlo de la acusación sobre el supuesto negocio millonario derivado del cambio en el sistema de control de los surtidores.

La discusión, de esta manera, quedó planteada alrededor de dos versiones contrapuestas: por un lado, la acusación de una supuesta privatización en beneficio de un empresario cercano al ministro; por otro, la negativa de Caputo y su afirmación de que no conoce al empresario ni a la empresa señalada.

El ministro llevó la discusión más allá de la desmentida puntual y reclamó que la Justicia intervenga y que exista una ley que permita sancionar publicaciones periodísticas que, según su criterio, sean realizadas sin sustento.

Sturzenegger también respondió

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también salió al cruce de la publicación de Valdez y aseguró que tampoco conocía al grupo mencionado. "Yo tampoco nunca escuché de dicho grupo @LuisCaputoAR. Supongo que esto debe ser algo así como 'el ladrón ve a todos de su misma condición'. Tantos años usaron el Estado para armar sus negocios que no pueden creer que venga alguien simplemente a hacer las cosas que están bien", afirmó.

Sturzenegger también defendió la decisión de modificar el sistema de verificación de los surtidores y explicó cuál fue, según su versión, el objetivo de la medida.

"En este caso, simplemente eliminamos un subsidio que el Estado le imponía a los contribuyentes en beneficio de las grandes petroleras para bancar controles que debían hacer ellas mismas. Esa es otra del progresismo: bajo una falsa pretensión te arman un negocio a costa del pueblo. Por suerte llegó @JMilei", agregó.

De esta manera, el funcionario vinculó la medida con la eliminación de un mecanismo que, según su interpretación, hacía recaer sobre los contribuyentes el costo de controles que debían afrontar las propias empresas petroleras.

El segundo cruce del día

El reclamo de Caputo por la publicación de Valdez se produjo después de otro enfrentamiento del ministro con un medio de comunicación. Más temprano, el funcionario había cuestionado al diario La Nación por un informe relacionado con los ataques del presidente Javier Milei contra el periodismo.

Caputo publicó una página de la edición del diario cuyo título era: "Recrudece el ataque al periodismo: más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas".

El ministro cuestionó el enfoque del título y sostuvo que debía ser exactamente el contrario. "El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo. Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias", escribió.

La publicación también fue respaldada por Milei, quien replicó el mensaje de su ministro y retituló al medio con una frase de fuerte contenido ofensivo: "EXPONIENDO A LAS MIERDAS MENTIROSAS CON MICRÓFONO".

El respaldo de Milei al reclamo del ministro

Según pudo saber Clarín, Caputo no había hablado con Javier Milei sobre una eventual ley para sancionar a periodistas antes de publicar su planteo en X. Sin embargo, el Presidente respaldó públicamente el mensaje de su ministro de Economía. Al replicarlo en la red social, Milei escribió: "DESENMASCARANDO MENTIROSOS".

La reacción presidencial se produjo luego de que Caputo reclamara una norma que permita sancionar a quienes, según sostuvo, publican información sin ningún tipo de sustento.

El episodio quedó así atravesado por dos dimensiones: el conflicto puntual derivado de la acusación sobre el control de los surtidores y una discusión más amplia entre funcionarios del Gobierno y sectores del periodismo.

Por qué esta acusación tuvo una respuesta diferente

Cerca de Caputo explicaron que el ministro está acostumbrado a convivir con las críticas provenientes del periodismo y que, cuando algún comunicador lo da por renunciado, habitualmente no le presta importancia.

Sin embargo, desde su entorno remarcaron que en este caso la situación fue diferente porque la publicación no se limitó a una crítica política o a una especulación sobre su continuidad en el cargo, sino que lo vinculó con un presunto hecho de corrupción. Ese elemento explica, según las personas cercanas al ministro, la respuesta particularmente enfática que tuvo frente a la publicación de Valdez.