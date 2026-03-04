Expectativa: Nahuel Gallo dará hoy su primera conferencia de prensa

El cabo primero Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y regresó al país el pasado lunes, ofrecerá hoy miércoles una conferencia de prensa para brindar por primera vez en público declaraciones tras su prolongado cautiverio. El encuentro con la prensa está programado para las 14:00 en el Edificio Centinela, ubicado en Avenida Antártida Argentina 1480.

La convocatoria fue confirmada en un informe del Ministerio de Seguridad Nacional al que accedió la agencia Noticias Argentinas, y contará con la participación de figuras clave del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, en un acto que se anticipa como un momento significativo para entender la situación personal de Gallo y su regreso al país.

Una detención prolongada y un regreso esperado

Gallo estuvo 448 días detenido en Venezuela, en la cárcel El Rodeo 1, hasta que fue liberado y regresó a la Argentina en los primeros días de esta semana. Su liberación puso fin a un periodo de detención que generó atención pública y repercusiones políticas, y su regreso fue aguardado por su familia y por autoridades nacionales.

Desde su arribo al país el pasado lunes, el gendarme permaneció resguardado en el propio Edificio Centinela, donde se realizaron estudios médicos para evaluar su estado de salud tras la prolongada detención. El proceso de recuperación incluyó monitoreo físico y psicológico antes de que pudiera reincorporarse gradualmente a la vida cotidiana.

La conferencia de prensa de hoy será la primera oportunidad en la que Gallo hablará frente a los medios sobre su experiencia en Venezuela y su situación actual. Hasta ahora, su comunicación había sido a través de su familia, que compartió detalles sobre su estado tras el regreso.

Quiénes acompañarán a Gallo en la conferencia

La convocatoria no solo incluye la presencia de Nahuel Gallo, sino también de autoridades nacionales y de la propia fuerza a la que pertenece. Los confirmados para acompañarlo son:

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional.

Patricia Bullrich, senadora nacional.

Comandante General Claudio Brilloni, jefe de la Gendarmería Nacional Argentina.

La presencia de estas figuras subraya la importancia institucional del acto, así como el acompañamiento político y de las fuerzas de seguridad hacia Gallo en este momento significativo de su vida y carrera.

El contexto de la liberación

La detención de Gallo en Venezuela se convirtió en un tema de atención pública debido a su duración y circunstancias. Tras casi quince meses en prisión, su regreso a la Argentina fue comunicado con mucha expectativa por diversos sectores. En su llegada, estuvo presente su esposa María Alexandra, su hijo Víctor, y otros familiares, en un reencuentro que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Desde entonces, su recuperación ha sido tema de seguimiento. Según informes, Gallo pasó por estudios médicos que incluyeron diversos análisis para determinar su condición de salud tras la detención prolongada. El entorno familiar resaltó la necesidad de tiempo y acompañamiento para que el gendarme vuelva a su rutina.

Expectativas sobre la declaración pública

La conferencia de prensa de esta tarde representa la primera instancia formal en la que Nahuel Gallo brindará declaraciones tras su detención. Se espera que aborde aspectos de su experiencia y posiblemente responda preguntas de los medios, aunque hasta ahora las autoridades no adelantaron detalles sobre el contenido de sus palabras.

El acto tiene lugar en un momento en el que su historia aún está presente en la agenda pública y en la cual su situación ha sido seguida tanto por su familia como por diferentes actores institucionales. La participación de la ministra de Seguridad, de la senadora Patricia Bullrich y del jefe de la Gendarmería también sugiere un respaldo institucional por parte del Gobierno y de la fuerza en la que Gallo presta servicio.

A medida que se acerque la hora de la conferencia —programada para las 14:00 en el Edificio Centinela—, la expectativa mediática y pública crece por conocer el relato personal que Nahuel Gallo pueda ofrecer tras 448 días lejos de su país y de sus seres queridos.