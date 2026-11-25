La decisión de realizar un homenaje institucional a Mario Roberto Santucho, fundador y máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), generó una fuerte controversia que volvió a poner en discusión los antecedentes históricos de la organización guerrillera, su ideología y los hechos de violencia que protagonizó durante la década del 70.

En ese contexto, el historiador Lucas Botta repasó la trayectoria del dirigente, los orígenes del ERP, la influencia que tuvo la Revolución Cubana en su formación política y militar, y los asesinatos cometidos por la organización, incluidos aquellos perpetrados durante gobiernos constitucionales.

La intervención de Botta se produjo en diálogo con Cadena 3, en medio de las repercusiones por el reconocimiento que pretendía realizar la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El historiador consideró necesario recuperar el contexto en el que se desarrolló la actividad política y armada de Santucho antes de avanzar con cualquier valoración sobre su figura.

"Hay que poner un poquito en contexto a este muchacho que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires pretende homenajear", expresó.

Su análisis se concentró en reconstruir los antecedentes del dirigente guerrillero y el surgimiento de la organización que encabezó, además de señalar episodios concretos de violencia que marcaron su actuación en la Argentina.

Los orígenes del ERP y la formación política de Santucho

Santucho nació en Santiago del Estero y fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Posteriormente, en 1970, impulsó la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo, organización que lo tuvo como su máximo comandante.

Según explicó Botta, el ERP se desarrolló a partir de una ideología marxista-leninista, en un período histórico atravesado por la lucha armada y por distintas corrientes revolucionarias que buscaban impulsar transformaciones políticas mediante la acción militar.

El historiador describió ese escenario como una década convulsionada, en la que la lucha armada tuvo como una de sus principales referencias la experiencia cubana. La influencia de ese proceso revolucionario fue determinante en la formación ideológica y en la concepción estratégica de Santucho.

"Con una ideología marxista-leninista, bien de izquierda, en una década que va a estar convulsionada justamente por la lucha armada, cuya principal escuela fue la cubana", explicó Botta durante la entrevista.

La creación del ERP en 1970 representó, dentro de ese recorrido, la consolidación de una organización armada conducida por Santucho, cuya actividad se desarrollaría posteriormente en distintos escenarios del territorio argentino.

La Revolución Cubana como referencia y el entrenamiento en la isla

Uno de los aspectos centrales del análisis de Botta fue la relación entre Santucho y la experiencia revolucionaria cubana. El historiador recordó que el dirigente argentino viajó por primera vez a Cuba en 1961, en un momento en que la Revolución Cubana ejercía una influencia sobre distintos movimientos políticos y organizaciones que impulsaban la lucha armada.

De acuerdo con lo señalado por Botta, Santucho mantuvo una estrecha relación con la guerrilla cubana y regresó en reiteradas oportunidades a la isla para recibir entrenamiento. La experiencia cubana, especialmente el antecedente de la guerrilla de Sierra Maestra, funcionó como un modelo de referencia para la concepción revolucionaria que posteriormente tendría expresión en la Argentina a través del ERP.

El historiador explicó que esa influencia no quedó limitada al plano ideológico, sino que también se proyectó sobre las estrategias de acción armada que la organización buscó desarrollar en el país.

En ese sentido, Santucho trasladó esa concepción de la lucha revolucionaria al territorio argentino, particularmente al monte tucumano, donde el accionar del ERP tuvo consecuencias que derivaron en una respuesta militar del gobierno constitucional de entonces.

El monte tucumano y el inicio del Operativo Independencia

La actividad guerrillera desarrollada en Tucumán constituyó otro de los puntos abordados durante la entrevista. Botta recordó que la presencia y el accionar del ERP en esa provincia derivaron en la puesta en marcha del Operativo Independencia, dispuesto en febrero de 1975.

La operación fue establecida mediante un decreto de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, en un contexto marcado por la actuación de la organización guerrillera en el territorio tucumano. Este antecedente fue mencionado por el historiador al reconstruir la expansión de la estrategia armada impulsada por Santucho y la influencia que había recibido del modelo revolucionario cubano.

La referencia al Operativo Independencia también permite ubicar temporalmente el desarrollo de los acontecimientos durante un gobierno constitucional, una cuestión que Botta vinculó con la necesidad de analizar los hechos de violencia de la década del 70 sin omitir a sus protagonistas ni las circunstancias en las que ocurrieron.

Los cerca de 300 asesinatos atribuidos a la organización

Durante la entrevista, Botta atribuyó al Ejército Revolucionario del Pueblo cerca de 300 asesinatos. Entre las víctimas mencionó también a menores de edad, un aspecto particularmente grave dentro del balance de la violencia ejercida por la organización guerrillera.

Como uno de los episodios más significativos, recordó el asesinato del militar Humberto Antonio Viola y de su hija María Cristina, de apenas tres años, ocurrido el 1 de diciembre de 1974. El ataque fue perpetrado por integrantes del ERP durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. La muerte de Viola y de su pequeña hija fue señalada por el historiador como uno de los hechos que permiten dimensionar las acciones criminales atribuidas a la organización.

La referencia a este episodio adquirió especial relevancia dentro de la reconstrucción histórica presentada por Botta, porque se trata de un asesinato cometido antes del inicio del Operativo Independencia y durante una administración constitucional.

El historiador incorporó este antecedente al análisis de la trayectoria de Santucho y de la organización que condujo, con el propósito de contextualizar el homenaje que se encontraba bajo discusión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El deber de las universidades de investigar a los protagonistas de la historia

Más allá de su cuestionamiento al reconocimiento institucional, Botta también planteó una reflexión sobre el papel que deben cumplir las universidades y las instituciones académicas frente a los personajes y acontecimientos del pasado argentino. El historiador sostuvo que la investigación histórica debe abordar a los protagonistas independientemente de sus ideologías y de las acciones que hayan cometido. En su opinión, las instituciones académicas tienen la responsabilidad de estudiar las distintas figuras que integran la historia nacional, sin excluirlas del análisis.

"Una universidad, una facultad de Ciencias Sociales, tiene, creo, el deber de investigar cualquier personaje", sostuvo durante el diálogo con Cadena 3. En esa línea, agregó que la función de la historia también consiste en recuperar las experiencias del pasado para evitar que se repitan los errores.

"Justamente, lo que se nos enseña es que la historia tiene la función de tratar de no repetir los mismos errores del pasado", expresó.

De esta manera, Botta diferenció la tarea de investigar históricamente a un personaje de la decisión de realizarle un homenaje institucional. Su planteo puso el foco en la necesidad de reconstruir los antecedentes, examinar las acciones y analizar las responsabilidades de quienes protagonizaron acontecimientos relevantes de la historia argentina.

La Facultad de Ciencias Sociales resolvió cancelar el homenaje

Mientras la polémica continuaba, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se reunió este martes y resolvió dar marcha atrás con el homenaje a Mario Roberto Santucho.

La actividad estaba prevista para el próximo 10 de diciembre y tenía como protagonista al fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo. Según se conoció, las máximas autoridades de la casa de altos estudios habían solicitado que se diera de baja la actividad. Finalmente, el Consejo Directivo resolvió cancelar el reconocimiento institucional.

La decisión se produjo en medio de la controversia generada por la propuesta de homenajear a Santucho y de las discusiones sobre su trayectoria política y militar, la influencia de la Revolución Cubana en la formación del ERP y los asesinatos atribuidos a la organización durante los años 70.

Así, el homenaje que había motivado el debate en la Facultad de Ciencias Sociales quedó sin efecto. La polémica, sin embargo, volvió a poner en primer plano la discusión sobre la memoria histórica, la responsabilidad de las instituciones académicas y la necesidad de investigar a los protagonistas del pasado argentino considerando tanto sus ideas como sus acciones y las consecuencias de estas.