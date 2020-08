Hoy se define si Arévalo continúa detenido o no

Ayer, en el Juzgado de Garantías N° 3, se realizó la audiencia de control de detención del secretario general del SOEM, Walter Arévalo, quien permanece detenido desde el viernes pasado por una denuncia de amenazas en concurso real con coacción agravada que presentó el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales del municipio capitalino, Alberto Natella. La determinación sobre si continuará privado de su libertad o no recae sobre el juez Porfirio Acuña, que comunicará su decisión hoy, a las 9 de la mañana.

Por su parte, el SOEM volvió a marchar por la ciudad, que volvió a ser un caos vehicular. A la reincorporación de precarizados y aumento salarial, sumó el pedido de libertad del titular del gremio.

En la audiencia, el fiscal Horacio Brizuela solicitó que el gremialista continúe, lo que fue retrucado por el abogado defensor, Miguel Sarli, que consideró que el arresto y posterior detención fueron mal ejecutados y que no hay razones para que continúe privado de la libertad.

Según declaró Sarli, ayer presentó una serie de elementos probatorios que demuestran que no se dieron ninguno de los presupuestos fácticos de la amenaza y de la coacción agravada que denunció Natella e hizo lugar el fiscal. En ese sentido, reiteró que el mensaje de WhatsApp presentado como prueba por parte del funcionario no es una amenaza y que, además, forma parte de una larga charla que finaliza “de manera amistosa”. Además, agregó que luego de esa charla que se dio el 30 de julio, Arévalo y Natella se reunieron en reiteradas oportunidades, demostrando que el denunciante “no tenía ningún tipo de temor”.

Respecto de la coacción agravada, que el fiscal y el denunciante considera que se configuró cuando Arévalo convocó al SOEM a manifestarse frente a la casa del funcionario, Sarli adjuntó videos en los que sostiene que se observa que la manifestación fue a casi 80 metros de la vivienda del funcionario municipal. Y, a su vez, negó amenazas a la pareja de Natella, quien atraviesa un embarazo. “La reunión que la señora dice que tuvo en la puerta con Arévalo en realidad se dio a 80 metros. Fue una charla amena, con personal policial de por medio y la señora se retiró. Con lo cual, los dos hechos son inexistentes”, sostuvo el abogado del gremialista.