Hubo nuevos despidos en delegaciones nacionales y temen más cesanteados en los próximos días

La nueva ola de despidos en dependencias del Estado Nacional ya comienza a impactar en la provincia. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Catamarca y otros gremios de la administración pública nacional manifestaron su preocupación por la continuidad de la ola de despidos, que a nivel nacional alcanzó a 2300 personas en las últimas horas y que este lunes confirmó dos nuevos cesanteados en el Centro de Referencia (CDR) del ex Ministerio de Desarrollo Social que funciona en la Capital catamarqueña.

En la primera tanda, ocurrida en marzo, cerca de 100 empleados públicos fueron despedidos en diversas áreas. Otros contratos fueron renovados, pero sólo por 3 meses; es decir, vencieron al término de junio, por lo que en las últimas horas se conocieron más desvinculaciones.

Jorge Juárez, del Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social de Nación, advirtió la posibilidad a que haya más empleados en la calle, tras los anuncios de Manuel Adorni del viernes pasado. “La situación es gravísima, el último viernes comenzaron a llegar telegramas en todo el país, no solo al ex Ministerio de Desarrollo de la Nación”, indicó Juárez en diálogo con LA UNION.

“Estos telegramas de despidos que llegan por el correo electrónico institucional solo dicen que cesa la situación contractual y no den justificativos del por qué. Son todos despidos injustos porque no hay razones por la cual cesar el vínculo contractual”, explicó.

Juárez lamentó que además de la gente que pierde el empleo, la ciudad se queda sin el soporte del estado, principalmente en los sectores más vulnerados de la sociedad.

La mayoría de los contratos son aquellos que se conocen como “artículo 9″, una de las modalidades de contratación en la Administración Pública Nacional (APN). El Gobierno nacional achicó la extensión de estos vínculos laborales a tres meses y los contratos de los trabajadores que superaron el primer filtro libertario y fueron renovados el 31 de marzo, vencieron el domingo.

A diferencia de las dos tandas anteriores, en el Ejecutivo nacional evitan estimar números o porcentajes y se ciñen a lo expresado por Manuel Adorni el viernes. En esta nueva ola de despidos, el criterio de recorte estaría atado a la productividad. “Todavía no está el número definitivo. Siempre dijimos que había un universo – en torno a los 70.000 contratos – que estaban en permanente revisión. De esos, había entendido que se habían contabilizado cerca de 23.000 que habían sido dados de baja y que el resto seguían en revisión permanente”, señaló a este medio una fuente cercana a la Jefatura de Gabinete.

Y concluyó: “De todas maneras, los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado y se seguirá evaluando cada uno de los casos, ya que lo estamos haciendo de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer ningún tipo de error. Por supuesto que el objetivo acá no es que nadie se quede sin trabajo, sino que se queden los que efectivamente tienen una función válida, útil y que agregue valor. Los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”.

Situación en Vialidad Nacional

En relación con la situación específica de los trabajadores de la delegación local de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Distrito 11°, Franco Carabajal, se mostró preocupado, no solo por la amenaza sino también por el recorte de presupuesto y el impacto de esto en las tareas diarias.

“Hasta ahora a Catamarca no ha llegado nada, pero puede pasar lo mismo que en la primera parte, que a pesar que no se iban a dar despidos, luego comenzaron a llegar los telegramas. Esto la verdad que es una situación muy delicada”, expresó Carabajal a LA UNIÓN.

En relación a lo presupuestario y el impacto de esto en las tareas diarias, Carabajal fue contundente: “hay una emergencia vial y hoy en día tenemos poca gente, nos falta combustible y materiales para poder salir a la ruta a trabajar”.

En este contexto los trabajadores viales presentaron este lunes en la Legislatura provincial un proyecto del diputado nacional, Mario Manríquez que refiere a detener por un año los despidos a nivel en el país de los organismos nacionales.