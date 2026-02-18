Inacción chacarera: vecinos solidarios rescataron el Cementerio de Huaycama

En un hecho que combina el compromiso civil con una denuncia tácita a la gestión pública, la comunidad del departamento Valle Viejo, específicamente en la localidad de Huaycama, ha tomado las riendas de una tarea que, por naturaleza, corresponde a la administración municipal. Ante la evidente falta de mantenimiento y el deterioro del espacio público, un grupo de vecinos decidió organizarse para devolverle la dignidad al cementerio local, un sitio de profundo valor emocional y espiritual para las familias chacareras.

El estado de abandono de la necrópolis había alcanzado niveles críticos, convirtiendo el predio en un terreno prácticamente inaccesible. El avance de la maleza no solo desdibujaba los senderos y tapaba los sectores de descanso final, sino que representaba una barrera física para quienes intentaban rendir homenaje a sus seres queridos. Esta situación, sostenida en el tiempo, culminó en una acción directa que hoy es el centro de la conversación pública en la región.

Un registro viral que expone la realidad

La labor comunitaria no pasó desapercibida. El esfuerzo de los ciudadanos quedó registrado en un video que se viralizó en la plataforma Tik Tok, donde se puede observar de manera fehaciente la transformación del lugar. En las imágenes se comprueba la labor de dos personas, vecinos comprometidos que, con herramientas manuales y esfuerzo propio, lograron desmalezar el área.

Gracias a esta intervención privada, el espacio quedó "casi a nuevo", permitiendo que, a partir de ahora, los familiares de los fieles difuntos puedan circular con la comodidad y seguridad necesaria para realizar sus visitas. Lo que comenzó como un acto de respeto individual terminó convirtiéndose en una prueba documental de la capacidad de respuesta ciudadana frente a la desidia institucional.

La falta de gestión en la comuna de Valle Viejo

Este episodio ha dejado al descubierto grietas profundas en la administración de la Municipalidad de Valle Viejo, actualmente bajo la conducción de la intendenta Susana Zenteno. La presencia de maleza tan avanzada sugiere que no se trata de un descuido reciente, sino de una grave inacción prolongada en el tiempo.

La situación permite analizar dos fallas fundamentales en el ejercicio de la función pública local:

Falta de programación de tareas básicas: El mantenimiento de un cementerio constituye una labor elemental de cualquier comuna, cuya planificación debería ser rutinaria para evitar que el entorno natural gane terreno sobre las infraestructuras.

Falta de acción concreta: A pesar de los reclamos y el estado visible del predio, no se registraron intervenciones oficiales previas a la iniciativa vecinal, lo que obligó a los ciudadanos a suplir al Estado.

El contraste entre el compromiso y la inacción

La labor de estos dos vecinos no solo cumplió un fin práctico de limpieza, sino que también funcionó como una denuncia social. El hecho de que ciudadanos particulares tengan que asumir costos y tiempo personal para garantizar la higiene de un espacio público subraya una desconexión entre las necesidades de los vecinos y la agenda de la municipalidad chacarera.

La viralización del caso en redes sociales ha generado un fuerte eco en la opinión pública, que observa con asombro cómo la solidaridad vecinal se convierte en la única respuesta posible ante la ausencia de servicios esenciales. Mientras los vecinos celebran la recuperación del espacio, la mirada queda puesta en la gestión municipal, cuya estructura de servicios básicos ha sido, en este caso, superada por la voluntad de dos ciudadanos armados con poco más que el deseo de honrar la memoria de quienes allí descansan.