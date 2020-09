Increíble: "En Valle Viejo juntan a los empleados como ganado y los desinfectan en manada"

El secretario general de ATE Valle Viejo, Rubén Luna en diálogo con Radio República habló sobre la situación de los empleados municipales y denunció que los 200 trabajadores que fueron reincorporados son perseguidos por la gestión de la intendenta Susana Zenteno y malas condiciones laborales poniendo en riesgo la salud de los empleados.

"Deben dejar de tratar a los trabajadores como ganado, porque los juntan a todos y los desinfectan en manada, como hacían con los judíos antes de llevarlos a la cámara de gas. Después de alguna protesta, lo único que hicieron fue darles un barbijo", denunció Luna.

Tras la polémica por el caso positivo de covid-19 en esa comuna, el referente gremial e ATE dijo que desde julio venían advirtiendo de las malas condiciones de los municipales y pensaban que esta gestión venía a solucionar lo que dejó la anterior, pero solo vino para empeorar las cosas.

Por otra parte, Luna desnudo situaciones de Hay situaciones de persecución, que apuntan a 200 los reincorporados. "Los trasladan compulsivamente con el argumento de que "tu jefe hacía lo mismo" en referencia al ex intendente Gustavo Jalile. Estas cosas no pueden suceder en un estado de derecho. Creo que hubo un relajo con respecto a la enfermedad, la veíamos lejos, pero desde julio veníamos planteando la incertidumbre de los trabajadores. El empleado infectado venía diciendo que no se sentía bien desde el miércoles pasado. Solo le pedían certificado médico", reclamó.

Y agregó: "el municipio solo atinó a decir que es un caso importado porque es de Capital, pero mienten porque es de El Bañado. Trabaja manejando un camión, con dos acompañantes al lado y otros en la caja. Después que se baja, otro sigue manejando el vehículo".