Milei viaja a España para respaldar a la derecha y participar de un foro económico

Javier Milei viajará este lunes por la noche a Madrid para desarrollar una agenda que combinará encuentros con empresarios y economistas, actividades académicas y reuniones con referentes de la derecha española. La visita se producirá en la antesala de las elecciones anticipadas previstas para el 29 de noviembre y volverá a poner de manifiesto el alineamiento político del mandatario argentino con ese sector.

Según fuentes oficiales citadas en la información, el avión presidencial despegará a las 23. El jefe de Estado viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier, y llegará a la capital española el martes a las 13.30, hora argentina.

Antes de partir, Milei volvió a defender el discurso que pronunció en el Foro Económico Mundial de Davos en 2024, cuando advirtió que "Occidente está en peligro". El mandatario cuestionó a quienes criticaron aquella exposición y vinculó los problemas actuales de los países occidentales con el socialismo, la inmigración y el wokismo.

La agenda de Milei en Madrid

Las actividades centrales del Presidente se concentrarán el miércoles. A las 5.15, hora argentina, está prevista una exposición en el Nueva Economía Fórum, ante empresarios y economistas, en el Real Casino Gran Círculo.

Más tarde, participará de la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos. Allí coincidirá con el economista Jesús Huerta de Soto, uno de sus principales referentes intelectuales, a quien Milei condecoró en abril de 2025 con la Orden de Mayo.

A las 12, el mandatario tiene previsto reunirse con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales figuras del Partido Popular (PP).

También figura en la agenda un encuentro con la Fundación Disenso, vinculada a Vox, el partido de derecha radical que lidera Santiago Abascal. Aunque Milei mantiene una relación personal con Abascal, por el momento no se informó oficialmente una reunión entre ambos.

La última actividad prevista será una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia. El regreso a la Argentina está programado para el miércoles a las 16, con llegada a Aeroparque el jueves a las 8, de acuerdo con el cronograma difundido.

La gira, atravesada por la campaña electoral española

La visita de Milei se produce en un escenario de tensión política en España. El calendario electoral consignado en la información sitúa los comicios anticipados el 29 de noviembre, después de una crisis parlamentaria vinculada con iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez sobre vivienda.

En ese contexto, el Partido Popular aparece como uno de los principales competidores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), mientras que Vox podría resultar clave para conformar una mayoría parlamentaria alternativa. Según el texto original, las encuestas ubican al PP al frente, aunque sin los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Sánchez, por su parte, presentó la contienda como una disputa entre el avance de la ultraderecha y la continuidad de un modelo basado en la apertura, la justicia social y la responsabilidad medioambiental. Durante un acto partidario, también cuestionó las políticas de ajuste asociadas con la motosierra y aseguró que las pensiones no se tocarán.

La relación entre Milei y Sánchez atraviesa una etapa de fuertes tensiones desde mayo de 2024, cuando el Presidente argentino participó de un acto de Vox en Madrid y lanzó acusaciones contra Begoña Gómez, esposa del mandatario español. El episodio provocó una crisis diplomática y la convocatoria a consultas de la embajadora española en Buenos Aires.

El respaldo de Milei a los aliados ideológicos

La Casa Rosada también busca consolidar el perfil internacional de Milei como referente de fuerzas políticas afines. El canciller Pablo Quirno sostuvo que, durante los últimos diez meses, los candidatos respaldados por el Presidente argentino habían ganado en siete elecciones de la región.

El funcionario hizo esas declaraciones tras la primera vuelta electoral en Brasil, en la que, según los datos citados en el artículo original, el candidato vinculado al bolsonarismo obtuvo el 47% de los votos.

En la misma línea, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el posicionamiento del Gobierno argentino frente a los comicios españoles y afirmó que Milei respaldará a quienes defiendan las ideas de la libertad.

El funcionario también marcó diferencias con Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, al sostener que no representan los valores políticos e ideológicos que promueve la administración argentina.

La visita a Madrid, por lo tanto, no se limitará a una agenda económica y académica: también funcionará como una señal de respaldo a los sectores de derecha que buscan ganar terreno en España.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.