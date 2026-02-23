Jalil profundiza su distancia con el kirchnerismo: "La agenda del conurbano es un problema para el país"

En una jornada marcada por fuertes definiciones políticas, el gobernador Raúl Jalil marcó una frontera nítida entre su gestión y la conducción actual del Partido Justicialista nacional. Durante una entrevista brindada esta tarde a la periodista Cristina Pérez en el programa "Cristina sin vueltas", el mandatario provincial lanzó una crítica estructural a la composición del peronismo, asegurando que el movimiento requiere una renovación profunda para dejar de ser rehén de lógicas territoriales acotadas. El gobernador fue tajante al afirmar que estamos hablando de un cambio generacional dentro del peronismo, sentenciando que la agenda del conurbano es, hoy en día, un problema para el país. Con esta premisa, buscó visibilizar la desconexión que existe entre las necesidades productivas de las provincias y los debates políticos que se agotan en el área metropolitana de Buenos Aires.

El análisis de Jalil sobre la interna partidaria no se limitó únicamente al recambio de nombres, sino también a las formas de ejercicio del poder y la autonomía de los estados provinciales. Al ser consultado sobre las acusaciones de traición que circularon tras el acompañamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el mandatario rechazó de plano las posturas punitivas que emanan de los sectores más rígidos del kirchnerismo. En ese sentido, fue categórico al establecer que no es el camino intervenir los partidos ni expulsar senadores, reafirmando que el único rumbo posible es a través del diálogo y la búsqueda de consensos. Respecto a la figura de Cristina Kirchner, sostuvo que su liderazgo y la discusión en torno a ella representan un problema del conurbano que no debería condicionar la política de las provincias, las cuales hoy están más enfocadas en sus propios proyectos locales que en las directivas nacionales.

Uno de los ejes más destacados de la entrevista fue la defensa que el gobernador realizó sobre la modernización del mundo del trabajo. Para Jalil, la reforma laboral se inscribe en una nueva era marcada por el avance de la inteligencia artificial y la robótica, elementos que están transformando el escenario global de manera irreversible. Según el mandatario, esta actualización normativa es fundamental para generar el empleo que la Argentina necesita en su etapa de transición, adaptándose a un mundo que está cambiando aceleradamente. Esta visión técnica y pragmática le sirvió para distanciarse de las discusiones ideológicas tradicionales, posicionando la gestión del empleo como una prioridad del desarrollo provincial.

Finalmente, el gobernador insistió en que la relación con el Gobierno nacional debe basarse en la colaboración y no en la confrontación constante. Aunque admitió que le preocupan temas urgentes como el estado de las rutas nacionales y la difícil situación social que atraviesa el territorio, Jalil pidió terminar con la cultura de la polémica para dar paso a la cultura del diálogo. Subrayó que los gobernadores mantienen una administración responsable donde nunca gastan más de lo que entra, proponiendo ese equilibrio fiscal como el camino indispensable para que el país retorne al crecimiento económico. Con estas definiciones, Jalil se consolida como un referente del peronismo federal que busca una descentralización real en la toma de decisiones del PJ.