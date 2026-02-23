"Villarruel no es parte de la gestión": el duro mensaje de Adorni que fractura al oficialismo

En un escenario de creciente fragmentación dentro de la cúpula del oficialismo, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha formalizado lo que hasta ahora se manifestaba como una tensión latente en los pasillos de Balcarce 50. Durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia, el funcionario fue tajante al describir la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel respecto al núcleo duro del Gobierno nacional, afirmando que la titular del Senado es libre de tomar el camino que desee, pero advirtiendo que claramente ha adoptado una postura que no coincide con los intereses de la administración.

La definición de Adorni no solo expone las fisuras personales, sino que delimita estrictamente el radio de acción de Villarruel dentro del esquema de poder. Según el Jefe de Gabinete, aunque ostenta la Vicepresidencia de la Nación, la funcionaria no forma parte de las decisiones, no es parte de la gestión y ni siquiera es integrada en la mesa política del espacio. Este distanciamiento se produce en una semana crucial, tras el regreso de Javier Milei de su viaje a Estados Unidos, periodo durante el cual Villarruel estuvo a cargo del Ejecutivo y mantuvo un encuentro con el gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, un gesto que alimentó las críticas internas.

Divergencias económicas: el choque de modelos

El núcleo del conflicto reside en las profundas diferencias sobre el rumbo económico del país. Mientras la administración central impulsa una apertura irrestricta de las importaciones, Villarruel ha utilizado sus redes sociales para fijar una postura discordante, planteando que sin empleo nacional y sin producción nacional no existen políticas reales de gobierno. Estos mensajes, interpretados como un enfoque proteccionista, cuestionan directamente la desregulación que promueve el Presidente.

La vicepresidenta sustentó su perspectiva vinculando su postura con un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló decisiones arancelarias, subrayando que la eliminación de barreras comerciales puede profundizar la dependencia económica y afectar la industria local. Este diagnóstico surge en un momento delicado para sectores productivos que enfrentan cierres de empresas y pérdida de empleo, lo que posiciona a Villarruel en una vereda conceptualmente opuesta a la liberalización económica del Ejecutivo.

Reforma laboral y el futuro parlamentario

A pesar del ruido político, el Gobierno busca acelerar su agenda en el Congreso. Adorni defendió la reforma laboral como una pieza clave para incentivar la contratación formal y anticipó que será discutida nuevamente esta semana en el Senado antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo. El proyecto propone cambios profundos en el cálculo indemnizatorio, la flexibilización en la organización del trabajo y la creación de mecanismos de respaldo para indemnizaciones, puntos que enfrentan la resistencia de sectores sindicales que ya organizan protestas.

El Jefe de Gabinete adelantó que existen 50 proyectos de ley en estudio para lo que calificó como un "año movido" en el Parlamento. Esta agenda legislativa continúa su curso de forma paralela al aislamiento político de Villarruel, a quien los voceros gubernamentales ya habían señalado meses atrás como alguien que no forma parte del proyecto original. Hasta el momento, el oficialismo mantiene que la discusión se da en un marco institucional estricto, donde el rol de la vicepresidenta queda limitado a la conducción del Senado, sin injerencia en la gestión cotidiana ni en el diseño del modelo económico.