Javier Milei encabeza una ambiciosa gira en París junto a Jalil y 12 gobernadores

Javier Milei aterrizará este miércoles en la ciudad de París con el objetivo de inaugurar formalmente la segunda edición de la Argentina Week. La agenda del jefe de Estado en territorio europeo contempla tres jornadas de intensa actividad que combinarán reuniones bilaterales al más alto nivel, negociaciones directas con mandatarios provinciales, exposiciones ante importantes inversores globales y el otorgamiento de una nueva distinción internacional en la que participará junto a un galardonado con el Premio Nobel de Economía.

De acuerdo con lo comunicado por fuentes oficiales, la llegada del Presidente y su comitiva a la capital francesa está programada para el turno tarde, puntualmente a las 13 hora argentina. La recepción inicial consistirá en un cóctel-cena de bienvenida organizado en la sede de la Embajada argentina en Francia, evento que reunirá a ministros, gobernadores y destacados empresarios. Durante la velada tomarán la palabra el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure.

La delegación del Poder Ejecutivo que acompaña al Presidente de la Nación está integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud); el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

La búsqueda de consensos políticos

El componente político de mayor trascendencia en la comitiva oficial lo constituye la asistencia de 13 gobernadores. Los mandatarios viajaron a la capital francesa con el propósito explícito de gestionar inversiones directas para sus respectivas jurisdicciones, pero también para brindar una señal inequívoca de respaldo interno hacia la administración de La Libertad Avanza frente a los mercados financieros internacionales. Paralelamente, desde el seno del Gobierno destacaron que la ventana temporal de este viaje se presenta como una oportunidad estratégica para avanzar en negociaciones clave con las provincias. Esta dinámica cobra relevancia en momentos donde la Casa Rosada procura impulsar proyectos legislativos ambiciosos en el Congreso de la Nación, entre los que figuran la reforma electoral y el Presupuesto 2027, además de la estructuración de alianzas de cara a los comicios del próximo año.

La nómina completa de los líderes provinciales que integran la comitiva institucional está conformada por:

Rolando Figueroa (Neuquén)

Ignacio Torres (Chubut)

Alberto Weretilneck (Río Negro)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Gustavo Sáenz (Salta)

Gustavo Valdés (Corrientes)

Leandro Zdero (Chaco)

Carlos Sadir (Jujuy)

Marcelo Orrego (San Juan)

Raúl Jalil (Catamarca)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Jorge Macri (Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

La bilateral con Emmanuel Macron

El eje central de las actividades programadas en la Argentina Week se desplegará este jueves en las instalaciones del Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo la consigna "Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina". El cronograma diagramado establece que la apertura estará centrada en la transformación macroeconómica y será liderada por el ministro Luis Caputo en conjunto con el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Posteriormente, se dará paso a la intervención de Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía; el discurso central a cargo de Javier Milei, previsto para las 05:30 hora argentina; y la presentación de Patrick Pouyanné, CEO de la petrolera TotalEnergies. La jornada se completará con la realización de paneles dedicados a sectores como energía, minería, agro, retail y salud/biotecnología, junto con bloques analíticos centrados en el escenario internacional, la política exterior y la agenda de desregulación, estos dos últimos bajo el comando de Quirno y Sturzenegger.

En el transcurso de las exposiciones, Javier Milei sostendrá un encuentro a puertas cerradas con los 13 gobernadores que forman parte de la delegación argentina, además de llevar a cabo una reunión paralela enfocada con un selecto grupo integrado por entre seis y diez ejecutivos corporativos.

Entre las principales figuras del ámbito empresarial nacional e internacional que confirmaron su asistencia a la cumbre destacan:

Patrick Pouyanné (Total Energies)

Horacio Marín (YPF)

Marcelo Mindlin (Pampa Energía)

Margarita Dreyfus (Grupo Louis Dreyfus)

Gary Nagle (Glencore)

Héctor Grisi (Santander)

Martín Migoya (Globant)

Claudio Descalzi (Eni)

Ahmed Al Jaber (ADNOC)

El momento institucional de mayor expectativa política se registrará por la tarde, a las 13:50 hora argentina, cuando Javier Milei mantenga una audiencia privada con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Este encuentro bilateral formalizará el primer cara a cara entre ambos jefes de Estado desde sus anteriores coincidencias en Niza durante junio de 2025 y en Buenos Aires en noviembre de 2024. Tras la finalización de las conversaciones privadas, a las 15:00, se llevará a cabo una recepción oficial dedicada a la totalidad de la delegación argentina.

En declaraciones vertidas antes de emprender su viaje al medio francés Le Point, el presidente argentino se refirió a su vínculo con el mandatario galo señalando que mantiene una excelente relación y que lo considera un amigo. En esa misma entrevista, Milei adjudicó a Macron un rol determinante, en sintonía con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para destrabar los votos del bloque europeo dentro del Fondo Monetario Internacional cuando la Argentina se encontraba negociando el refinanciamiento de su deuda soberana, expresando tener una deuda de gratitud inmensa hacia él. En la mesa de diálogo de este nuevo encuentro sobresale la intención de la Argentina de evaluar la adquisición de submarinos a la firma francesa Naval Group, entre otras alternativas bajo estudio técnico.

Mesas temáticas de negocios y distinción internacional

Durante la jornada del viernes, los debates del foro económico en París se diversificarán en múltiples sedes temáticas. En el edificio de la Agencia Internacional de Energía se desarrollará una sesión de alto nivel focalizada en el desarrollo energético, los minerales críticos y la industria nuclear. Dicha mesa contará con la presencia de los secretarios Daniel González, Federico Ramos Nápoli y María Tettamanti, acompañados por los trece gobernadores y figuras del sector privado como los hermanos Bulgheroni de Pan American Energy, Jerôme Pécresse de la firma Río Tinto y Olivier Hahn en representación de Total.

Simultáneamente, la sede de la Cámara de Comercio Internacional cobijará las discusiones relativas a las oportunidades comerciales emanadas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por su parte, en las instalaciones del Hotel Sofitel Baltimore Tour Eiffel se articulará una ronda de negocios abocada al sector pesquero, la cual reunirá a 15 empresas de origen argentino con la meta de concretar 165 reuniones bilaterales de trabajo (B2B) orientadas a posicionar la producción marítima nacional en el mercado europeo.

Al respecto de las metas económicas fijadas para esta gira, el presidente Milei ratificó en sus declaraciones a Le Point la orientación de su política de atracción de capitales al manifestar que los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina, agregando que esas ganancias generarán empleo directo y prosperidad para la población local.

Para el cierre de la agenda oficial en suelo europeo, el Presidente participará de un acontecimiento de perfil académico e ideológico en el Paris Economic Forum. En dicho ámbito compartirá un panel de premiación junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, oportunidad en la cual ambos serán distinguidos como dos de los economistas más influyentes a nivel global. Sobre esta actividad, el propio jefe de Estado había calificado previamente ante la prensa francesa que compartir un panel con una figura de ese calibre equivale simbólicamente a tirar paredes dentro de un campo de juego con astros del fútbol de la talla de Lionel Messi o Zinedine Zidane.

A la conclusión del foro internacional, el Presidente de la Nación y la comitiva oficial emprenderán el vuelo de regreso a la Argentina programado para las 18 hora local, proyectándose el arribo a la ciudad de Buenos Aires para la mañana del sábado a las 10.