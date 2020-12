La Argentina se abstuvo de rechazar la resolución de la OEA que desconoce las elecciones en Venezuela

El gobierno de Alberto Fernández se abstuvo este miércoles en la Organización de los Estados Americanos (OEA) de votar la resolución que desconoce los resultados de las elecciones que se llevaron adelante el domingo en Venezuela. La OEA aprobó un escrito mediante el que rechaza las elecciones parlamentarias encabezadas por Nicolás Maduro en Venezuela, que fueron cuestionadas por la oposición y fuertemente criticadas por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. La argentina, a través del embajador ante ese organismo Carlos Raimundi, se abstuvo de votar.

El proyecto de resolución fue presentado por Brasil y contó con el apoyo de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representada en el foro regional por un delegado de la oposición.

La iniciativa obtuvo 21 votos a favor, tres más de los necesarios para ser aprobado. Bolivia y México votaron en contra y hubo cinco abstenciones, entre estas la de la Argentina. A su vez seis naciones se ausentaron. Venezuela es una cuestión sensible para el Gobierno, que genera diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En octubre pasado, la decisión de la Casa Rosada de apoyar el informe de la ONU sobre violaciones de los Derechos Humanos en ese país había provocado la renuncia de Alicia Castro como embajadora designada en Rusia y despertó la furia del ala dura del kirchnerismo.

El texto expresó el “rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela”.

La resolución desconoce sus resultados “por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble”.

A su vez, se reitera a que se convoquen lo antes posible “elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes y legítimas, con observación electoral internacional independiente y creíble”.

Rechazo

Antes de conocerse la dura resolución de la OEA, un total de 16 países americanos entre los que no estuvo la Argentina cuestionaron los comicios del domingo en Venezuela. Durante la jornada electoral, el régimen chavista de Nicolás Maduro consiguió el control del parlamento. En la lista de los que sí apuntaron contra los comicios estuvieron los integrantes del Grupo de Lima, que denunciaron que el proceso no fue legítimo.

La declaración conjunta la firmaron Brasil, Estados Unidos, Uruguay Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Plantearon que las elecciones fueron organizadas por “el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevadas a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia ni de integridad de los votos ni la participación de todas las fuerzas políticas ni de observación internacional”.