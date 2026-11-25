El Obispado de Merlo-Moreno emitió un comunicado oficial para fijar su posición frente a los hechos que tomaron estado público el pasado 21 de noviembre y que involucran al presbítero Francisco "Paco" Olveira Fuster. A través del documento, la diócesis manifestó expresamente que no respalda ni las actuaciones del sacerdote ni las declaraciones que se conocieron en relación con el episodio.

La reacción institucional se produjo luego de que el religioso protagonizara una celebración matrimonial frente al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, donde el sábado casó a una pareja de militantes travestis. El acontecimiento adquirió repercusión pública y motivó un pronunciamiento de las autoridades eclesiásticas de Merlo-Moreno.

En su declaración, el obispado buscó establecer una diferenciación entre la actuación individual del presbítero y la posición institucional de la Iglesia. En ese sentido, sostuvo que las expresiones del sacerdote no representan el sentir de la Iglesia, tanto en su dimensión universal como particular.

La diócesis también señaló que el accionar de Olveira Fuster se aparta de la disciplina eclesial, una consideración que constituye uno de los ejes centrales del comunicado. De esta manera, la institución dejó asentado que las actuaciones y manifestaciones atribuidas al religioso no cuentan con su respaldo.

La diócesis recordó la gravedad del escándalo según el Catecismo

Otro de los aspectos destacados del documento fue la referencia expresa al Catecismo de la Iglesia Católica, particularmente a lo establecido en el número 2285, donde se aborda la gravedad del escándalo.

El obispado recordó especialmente la importancia de esta cuestión cuando las situaciones involucran a personas que tienen responsabilidades en la enseñanza y en la orientación de otros. La mención a ese apartado del Catecismo fue incorporada como parte de los fundamentos de la posición institucional frente a los hechos protagonizados por el sacerdote.

En ese contexto, la diócesis manifestó su profundo pesar por lo sucedido y por las consecuencias que la situación provocó entre numerosos fieles. El comunicado expresó el dolor institucional ante un episodio que tomó estado público y que generó repercusiones dentro de la comunidad religiosa.

La referencia al escándalo y a la responsabilidad de quienes ejercen funciones de enseñanza y orientación constituye uno de los puntos centrales del pronunciamiento. No se trata solamente de una aclaración respecto de la falta de respaldo al sacerdote, sino también de una manifestación explícita sobre la preocupación que la situación generó en el ámbito eclesiástico.

El pedido de oración por las personas afectadas y por el sacerdote

El comunicado también incluyó un llamado a la oración por todas las personas afectadas por lo ocurrido. La diócesis expresó su deseo de que puedan sanar las heridas y fortalecer su fe, en medio del dolor que, según señaló, provocó la situación en numerosos fieles.

El pedido no estuvo dirigido exclusivamente a quienes resultaron afectados por el episodio, sino que también contempló al propio sacerdote involucrado. De esta manera, el obispado incorporó una dimensión pastoral a su pronunciamiento, al solicitar que la oración alcance tanto a las personas que atravesaron las consecuencias de los hechos como al presbítero señalado.

La referencia al fortalecimiento de la fe y a la posibilidad de sanar las heridas aparece vinculada con el pesar manifestado por la institución. Así, el documento combinó el rechazo al accionar y a las expresiones del religioso con un mensaje dirigido a la comunidad de fieles.

Qué dicen las autoridades eclesiásticas

En el tramo final del comunicado, el Obispado de Merlo-Moreno informó que las autoridades eclesiásticas competentes ya tomaron conocimiento de los hechos y que procederán conforme a lo establecido por la normativa canónica vigente. Esta comunicación representa el anuncio de que la situación será abordada por las instancias eclesiásticas correspondientes, de acuerdo con las disposiciones que regulan la disciplina de la Iglesia.

El documento no detalló cuáles serán las medidas que podrían adoptarse ni anticipó una resolución sobre la situación del sacerdote. Se limitó a señalar que las autoridades competentes actuarán de acuerdo con las normas canónicas aplicables.

De esta manera, la posición oficial del obispado quedó expresada en varios puntos concretos:

Falta de respaldo institucional: la diócesis manifestó que no acompaña el accionar ni las declaraciones del presbítero Francisco "Paco" Olveira Fuster.

Apartamiento de la disciplina eclesial: sostuvo que las actuaciones del sacerdote no representan el sentir de la Iglesia universal ni particular.

Referencia al Catecismo: recordó lo establecido en el número 2285 sobre la gravedad del escándalo, especialmente cuando involucra a personas con responsabilidades de enseñanza y orientación.

Expresión de pesar: manifestó su profundo dolor por la situación y por las consecuencias que provocó en numerosos fieles.

Pedido de oración: solicitó orar por las personas afectadas, para que puedan sanar las heridas y fortalecer su fe, y también por el sacerdote involucrado.

Procedimiento canónico: confirmó que las autoridades eclesiásticas competentes procederán conforme a la normativa vigente.

El episodio que dio origen al pronunciamiento ocurrió el sábado 21 de noviembre, cuando el padre Paco celebró el casamiento de una pareja de militantes travestis en la puerta de la vivienda de Cristina Kirchner, situada en San José 1111.

Tras la repercusión pública de ese acontecimiento, el Obispado de Merlo-Moreno hizo pública su posición y dejó en claro que la actuación del religioso no cuenta con su respaldo. Al mismo tiempo, manifestó su pesar por el impacto entre los fieles y anunció que las instancias eclesiásticas correspondientes intervendrán de acuerdo con la normativa canónica vigente.