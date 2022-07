La Justicia le otorgó la libertad a Juan Pablo Pata Medina

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata dispuso este jueves la libertad del sindicalista de la Uocra platense Juan Pablo "Pata" Medina, acusado de hechos de corrupción, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme su excarcelación, aunque se mantiene la prohibición para que realice actividades gremiales, informaron fuentes judiciales.



La medida fue dispuesta por la Sala II del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci y la jueza Angela Ledesma, que declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la Fiscalía.



De esa manera, quedó firme la libertad para el exjefe de la Unión Obrera de la Construcción de la capital bonaerense, que había sido dispuesta en marzo último por el TOF2 de La Plata.



César Albarracín, abogado de Medina, expresó a Télam que "es una decisión muy importante ya que pone fin a una ilegitimidad, a la detención como consecuencia de la 'Gestapo'", en alusión al supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales y gremiales, entre otros, durante el Gobierno macrista.



El dirigente sindical había sido detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lo procesó con prisión preventiva por "asociación ilícita", "lavado de dinero" y "extorsión" y lo embargó por 200 millones de pesos.

En febrero de 2020 fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumplió en su casa de Ensenada. En febrero de 2021 fue excarcelado por el TOF2, pero con restricciones para hacer actividades gremiales y su desplazamiento.



Pero por el incumplimiento de esas prohibiciones, en agosto de 2021 volvió a quedar bajo prisión domiciliaria.



En marzo pasado, el juez Alejandro Esmoris, del TOF2, le otorgó la libertad por el vencimiento del plazo de la prisión preventiva sin juicio, pero no se hizo efectiva porque debía definirse un recurso extraordinario presentado por la Fiscalía para que continuara detenido, lo que ahora resolvió Casación.



"Era una situación gravísima, con la cantidad de pruebas que hay sobre el armado de causas a dirigentes, que Medina continuara detenido; nos parecía algo contrario al estado de Derecho", sostuvo.



Contó que el sindicalista "está satisfecho con esta decisión y expectante por lo que viene a futuro". El letrado remarcó que la medida de excarcelación establece al mismo tiempo "la prohibición de ejercer actividades gremiales".



"Medina se dedicó toda la vida a la actividad gremial, no tiene condenas penales, fue corrido de la actividad gremial por voluntad política que se materializó en el armado de esta causa, y se mantiene esa restricción que en un Estado de derecho no corresponde", objetó.



Albarracín enfatizó que "en un estado de Derecho no corresponde que a ninguna actividad profesional, sin condena, se le impida desarrollar esa actividad, más cuando, como ocurre con la actividad sindical, goza de protección constitucional específica".

"La mesa de la 'Gestapo' lo quiso correr a Medina de la actividad sindical y con toda la prueba legal que hay sobre el funcionamiento de esa 'Gestapo' que se le mantenga esa restricción es un absurdo y no tiene ningún sentido a los fines del proceso", puntualizó.



La resolución de marzo que dispuso la excarcelación de Medina le impuso la obligación de "presentarse mensualmente en la comisaría más cercana con jurisdicción en su domicilio; la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares; la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra Seccional La Plata u otras seccionales; la prohibición de concurrir a los locales gremiales de la Uocra y mantiene la prohibición de salir del país".



Medina, acusado de asociación ilícita y lavado de activos, es querellante en la causa que investiga el presunto accionar irregular de varios exfuncionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal.



Entre esos funcionarios cuestionados están el exministro de Trabajo Marcelo Villegas, a quien se ve en un video que muestra una reunión de exfuncionarios bonaerenses, empresarios de la construcción y al actual intendente de La Plata, Julio Garro, en la sede porteña del Grupo Bapro, el 15 de junio de 2017. Allí Villegas dice que le habría gustado tener una "Gestapo" para controlar a los gremialistas.