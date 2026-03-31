Manuel Adorni bajo el fuego de la Cámara de Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá responder a un total cercano a 5.000 preguntas que le formularon legisladores de la oposición, un número que refleja la intensidad del escrutinio parlamentario. La mayoría de estas consultas se concentra en tres ejes centrales: el incremento de su patrimonio, el polémico viaje a Uruguay y el caso $Libra, aunque también se incluyen cuestiones sobre la situación económica, el empleo y las provincias.

El informe escrito debe ser entregado a la Cámara de Diputados antes del 29 de abril, fecha previa a su exposición en el recinto sobre la marcha del Gobierno. Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete tiene la obligación de presentarse una vez al mes ante cada cámara del Congreso Nacional, pero desde su asunción, Adorni no ha asistido para brindar su informe. Este retraso agrega tensión al contexto político y multiplica la expectativa sobre su comparecencia.

Patrimonio y la sombra del caso $Libra

La oposición ha puesto especial foco en el patrimonio de Adorni, cuestionando incompatibilidades entre sus gastos declarados y su evolución patrimonial. En este marco, el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, indicó que envió más de 40 preguntas relacionadas con la situación patrimonial de Adorni, y aseguró que "el Presidente y su hermana no pueden pedirle la renuncia porque Adorni forma parte del entorno tóxico del caso $Libra".

Juliano agregó que "A Adorni se le está poniendo cara de Espert", en referencia al ex diputado que debió renunciar a su candidatura tras denuncias de vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado.

Por su parte, la diputada de izquierda Myriam Bregman solicitó detalles sobre la propiedad de bienes no declarados, pidiendo que Adorni informe:

Cantidad de propiedades de su titularidad y de su esposa, Bettina Julieta Angeltti .

de su titularidad y de su esposa, . Fecha de adquisición de cada inmueble.

de cada inmueble. Valor de cada propiedad .

. Origen de los fondos utilizados para la compra.

El polémico viaje a Uruguay

Otro foco de las preguntas opositoras recae en el traslado del presidente de la Nación, Javier Milei, y otros funcionarios al evento "Argentina Week", que se realizó entre el 9 y 12 de marzo de 2026 en Uruguay. La diputada Bregman requirió que Adorni detalle:

Costo de cada actividad de toda la comitiva.

de toda la comitiva. Costo total del viaje , incluyendo: Avión presidencial. Hoteles. Traslados. Personal de seguridad. Cenas y almuerzos.

, incluyendo:

El viaje se ha convertido en un símbolo del cuestionamiento sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en los gastos oficiales.

Ampliación de la denuncia

Además, los diputados nacionales del interbloque Unidos, Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, presentaron una ampliación de la denuncia contra Adorni, quien está imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y es sospechoso de financiamiento espurio de viajes al exterior tanto para él como para su familia.

La nueva denuncia incluye solicitudes específicas:

Declaración testimonial de la escribana Adriana Nechevenko , quien certificó: La compra de un lujoso departamento en Caballito , realizada en noviembre del año pasado . La adquisición de un inmueble en el country Indio Cuá Golf Club , en Exaltación de la Cruz , registrada a nombre de su esposa, Bettina Angelleti , un año antes.

de la escribana , quien certificó:

La oposición argumenta que estas operaciones podrían evidenciar inconsistencias entre ingresos declarados y gastos patrimoniales, aumentando la presión sobre Adorni y generando un clima político cada vez más tenso.

Hacia la comparecencia parlamentaria

Con casi 5.000 preguntas acumuladas y un informe pendiente, la presentación de Manuel Adorni ante el Congreso se perfila como un momento decisivo. Las interpelaciones sobre su patrimonio, los viajes oficiales y su vinculación con el caso $Libra marcarán un antes y un después en su gestión.

La atención no solo se centra en las cifras y propiedades, sino en el impacto político que estas denuncias generan sobre el gobierno, dejando en evidencia un escenario donde la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas se encuentran en el centro del debate legislativo.