Los 5 ejes del beneficio argentino en el acuerdo Mercosur-UE, según el informe oficial

Con la rúbrica del acuerdo de asociación más grande del mundo ya plasmada en los documentos oficiales tras la cumbre en Asunción, el Gobierno de la Nación comenzó a desglosar los beneficios tangibles que impactarán en la economía local. Según el Ministerio de Economía, el tratado actúa como un "multiplicador de oportunidades" que busca sacar a la Argentina de décadas de estancamiento comercial.

1. Acceso a un mercado de 450 millones de consumidores

El principal beneficio es la eliminación de aranceles para el 95% de los productos del Mercosur. Esto significa que los productos argentinos entrarán a potencias como Alemania, Francia, España e Italia sin el "recargo" impositivo que históricamente los hacía poco competitivos frente a otros proveedores globales.

2. Impulso a las Economías Regionales

Este punto es vital para provincias como Catamarca. El acuerdo garantiza la protección de Denominaciones de Origen y arancel cero para sectores críticos:

Vinos y Aceites de Oliva: Eliminación de tasas que hoy limitan el crecimiento de las bodegas y olivares del NOA.

Frutos Secos y Cítricos: Apertura de cuotas específicas para nueces y limones, productos estrella de la región.

Legumbres y Cereales: Acceso preferencial que beneficia directamente a los productores locales.

3. Insumos más baratos para la industria

El acuerdo no solo facilita las ventas, sino que mejora las compras. Argentina eliminará aranceles para la importación de:

Maquinaria y Tecnología: Facilitará la modernización del agro y la industria local con bienes de capital europeos a precios más competitivos.

Insumos Químicos y Farmacéuticos: Reducción de costos en medicamentos y procesos industriales clave.

4. Consolidación de la "Economía del Conocimiento"

El tratado incluye un capítulo específico sobre servicios. Argentina, como líder regional en exportación de software y servicios profesionales, tendrá ahora un marco legal estable para vender talento a las empresas más grandes de Europa en igualdad de condiciones.

5. Estabilidad jurídica para la Inversión Extranjera

Según el informe oficial, el acuerdo funciona como un "sello de calidad". Al estar atado a las normativas de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual y competencia, Argentina se vuelve un destino mucho más atractivo para inversiones de largo plazo en sectores estratégicos como energía, minería (Litio) y telecomunicaciones.

Impacto proyectado por sector