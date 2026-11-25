La discusión por las reformas a la ley de Ludopatía ingresará en una instancia decisiva en el Senado, donde la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO condicionaron su respaldo al proyecto impulsado por el oficialismo a que el Gobierno se comprometa públicamente a incluir la iniciativa en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Los principales bloques aliados de La Libertad Avanza consideran que no alcanza con avanzar en una modificación legislativa si no existe previamente una definición política del Poder Ejecutivo sobre la continuidad del tratamiento parlamentario. Por ese motivo, reclamaron un compromiso claro del Gobierno que garantice que el proyecto será incorporado en el temario de extraordinarias.

La postura de ambos espacios introduce una condición concreta para las negociaciones que se desarrollarán en el ámbito parlamentario. Según señalaron fuentes legislativas, si no reciben una señal pública del oficialismo, la UCR y el PRO analizarán acompañar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que establece la prohibición de la publicidad del juego y del acceso de menores de edad a las plataformas virtuales de apuestas.

El reclamo no se limita a la inclusión de la iniciativa en el calendario legislativo. Los bloques también pretenden que el dictamen contemple medidas efectivas para combatir el juego ilegal, restricciones a la publicidad y mecanismos de control eficaces sobre las plataformas online.

En ese escenario, la negociación enfrenta al oficialismo con sus propios aliados, que buscan garantías políticas y modificaciones concretas antes de definir su acompañamiento.

El plenario de comisiones y la búsqueda de un dictamen alternativo

El oficialismo afrontará la discusión en un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, convocado para las 10, con el objetivo de avanzar en un dictamen que reforme el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.

La reunión estará atravesada por diferencias sobre tres cuestiones centrales: la publicidad de las apuestas online, las autonomías provinciales y el alcance de las restricciones que se pretenden establecer para las empresas del sector.

La presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascatea, trabaja en la elaboración de un dictamen alternativo con aportes del senador fueguino Agustín Coto. La propuesta apunta a incorporar aspectos de la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en mayo y, al mismo tiempo, modificar los puntos considerados más restrictivos del texto aprobado por Diputados.

La estrategia oficialista busca construir una regulación diferente de la iniciativa original, con un enfoque centrado en determinados aspectos del funcionamiento de las plataformas y de la actividad de las apuestas.

Sin embargo, la discusión no será exclusivamente técnica. Las diferencias expresan posiciones políticas y económicas contrapuestas sobre la manera de enfrentar la ludopatía y establecer límites a una actividad que involucra a empresas del sector, organismos provinciales y distintos ámbitos comerciales.

La publicidad de las apuestas, el principal punto de conflicto

Uno de los aspectos más controvertidos del debate se encuentra en el artículo 8 del proyecto aprobado en Diputados, que establece la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en prácticamente todos los ámbitos de comunicación y difusión.

Ese artículo concentra buena parte de las diferencias entre quienes impulsan una regulación amplia y quienes consideran que las restricciones deben tener un alcance más acotado.

Para el Gobierno, las limitaciones previstas podrían afectar a la actividad legal y provocar que los usuarios se desplacen hacia plataformas clandestinas, cuya fiscalización resulta considerablemente más compleja. Desde esa perspectiva, el oficialismo pretende concentrar la normativa en el control del juego ilegal, la prohibición del acceso de menores de edad y la preservación de determinadas actividades comerciales vinculadas con las apuestas.

En cambio, los impulsores de la iniciativa original consideran que una regulación amplia de la publicidad constituye una herramienta fundamental para enfrentar la ludopatía. La diferencia no es menor, porque determina hasta dónde llegarán las restricciones sobre las empresas y los espacios en los que pueden promocionar sus servicios.

La discusión también involucra a las provincias, que tienen intereses económicos en el funcionamiento de los juegos autorizados debido a que perciben recursos impositivos provenientes de esa actividad. Por ese motivo, cualquier modificación normativa debe contemplar la distribución de competencias entre el Estado nacional y las jurisdicciones locales.

Así, el debate sobre la publicidad excede el ámbito de la comunicación comercial y se vincula directamente con el alcance de las regulaciones, la fiscalización de las plataformas y los recursos económicos que genera el sector.

La Iglesia reclama aprobar el proyecto de Diputados

La negociación parlamentaria se desarrolla, además, bajo una fuerte presión de la Iglesia, que reclama que se apruebe el proyecto sancionado hace dos años en la Cámara de Diputados.

La iniciativa original fue promovida por un heterogéneo grupo opositor que tenía una fuerte influencia antes de las elecciones de 2025. Desde ese espacio se sostiene la necesidad de avanzar con una legislación que establezca restricciones amplias frente al crecimiento de la problemática de la ludopatía.

En ese contexto, el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, concurrirá este miércoles al Senado para mantener conversaciones con los legisladores e intentar convencerlos de aprobar la ley.

El representante de la Iglesia buscará transmitir la preocupación por las consecuencias de esta problemática, especialmente entre las familias que tienen hijos menores de edad afectados por la adicción al juego.

El reclamo eclesiástico pone el foco en el impacto social de la ludopatía y en la necesidad de establecer herramientas de protección para quienes pueden quedar expuestos a las apuestas a través de plataformas virtuales.

La presencia de Pizarro en el Senado se producirá en una jornada marcada por las negociaciones políticas y por la discusión sobre el contenido que finalmente tendrá el dictamen.

Las empresas del juego y la AFA

En paralelo al reclamo de la Iglesia y a las posiciones de los bloques parlamentarios, las empresas del juego ejercen presión para evitar que se establezca un marco regulatorio que consideran demasiado severo. Desde ese sector sostienen que los controles deberían concentrarse principalmente en el juego ilegal, en lugar de avanzar con restricciones amplias sobre las compañías que desarrollan actividades autorizadas.

La resistencia también involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tampoco quiere una regulación de esas características debido a que las empresas del juego realizan publicidad en la indumentaria deportiva. De esta manera, el debate incorpora intereses comerciales que se suman a las diferencias políticas e institucionales. La publicidad de las apuestas constituye uno de los puntos más sensibles porque afecta directamente los mecanismos de promoción utilizados por las compañías y su presencia en distintos ámbitos de difusión.

El escenario muestra posiciones enfrentadas: mientras la Iglesia reclama la aprobación del proyecto de Diputados por el impacto de la ludopatía en las familias, las empresas del sector buscan evitar restricciones que consideren excesivas y el Gobierno pretende orientar la regulación hacia el combate del juego clandestino.

La discusión sobre el futuro parlamentario del proyecto

Otro aspecto relevante de la negociación está relacionado con la continuidad del trámite legislativo. La sanción de la Cámara alta permitirá que el proyecto conserve su estado parlamentario durante otro año y abrirá la posibilidad de que la Cámara de Diputados insista con la redacción original.

Sin embargo, para conseguirlo, los diputados necesitarán reunir los dos tercios de los votos, una mayoría que constituye una condición determinante para recuperar el texto aprobado inicialmente.

Este escenario agrega un componente político a la discusión del Senado, ya que el contenido del dictamen y el resultado de la votación podrían definir no solamente el alcance de la futura regulación, sino también las posibilidades de sostener la iniciativa original.

La elaboración del dictamen alternativo de Arrascatea, con los aportes de Coto, aparece como uno de los movimientos centrales del oficialismo para intentar acercar posiciones e incorporar modificaciones al proyecto.