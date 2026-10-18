Lula desafió a Flávio Bolsonaro: "¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?"

La política argentina se metió en el debate presidencial de Brasil. Durante el intercambio televisado de este domingo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva desafió al senador Flávio Bolsonaro, su rival en la segunda vuelta, al preguntarle si planeaba adoptar el modelo económico del mandatario argentino Javier Milei.

"Quiero saber. ¿Ya pediste prestada la motosierra de Milei?", lanzó Lula en uno de los momentos de mayor tensión del debate, transmitido por la cadena TV Band.

Bolsonaro evitó responder directamente y contraatacó con cuestionamientos a los vínculos internacionales del presidente brasileño, en particular con Daniel Ortega, de Nicaragua, y Nicolás Maduro, de Venezuela.

"Tu amigo, que es Ortega de Nicaragua, un dictador. Tu amigo que es Maduro, que está preso. Esos son tus amigos", afirmó. También criticó la política exterior del Gobierno brasileño y sostuvo que la izquierda había dejado a muchas personas en la pobreza.

Lula defendió su gestión y aseguró que su propuesta económica no depende de modelos extranjeros. "Es el modelo que impulsa el crecimiento económico y que cuenta con el mayor programa de inclusión social en la historia de este país", respondió.

Seguridad y economía, entre los principales ejes

El cruce por la motosierra de Milei fue uno de los momentos más destacados de un debate marcado por las diferencias en materia de seguridad pública, economía y política exterior.

En el bloque dedicado a la seguridad, Flávio Bolsonaro prometió declarar la guerra al narcotráfico y recuperar los territorios controlados por organizaciones criminales. También anticipó que impulsaría leyes más duras.

Lula, por su parte, defendió una iniciativa legislativa contra el crimen organizado y sostuvo que debía contemplar la protección de las comunidades.

El costo de vida también formó parte de la discusión. El presidente reconoció que los precios representan una preocupación para los brasileños, aunque afirmó que la situación había sido más difícil durante la gestión de Jair Bolsonaro. Además, atribuyó parte del encarecimiento de los combustibles al impacto internacional de la guerra vinculada con Irán.

Acusaciones cruzadas por corrupción

Las denuncias y cuestionamientos personales ocuparon buena parte del intercambio. Flávio Bolsonaro interrogó a Lula por una investigación de la Policía Federal y el Supremo Tribunal Federal en la que, según el material citado durante el debate, aparece mencionado Lulinha, hijo del presidente.

Lula respondió con referencias a Eduardo Bolsonaro, hermano de su adversario, y cuestionó a la familia del expresidente Jair Bolsonaro, a quien aludió por su condena vinculada con el intento de golpe de Estado.

En otro momento, ambos candidatos protagonizaron un cruce cara a cara. Bolsonaro hizo una broma sobre la posibilidad de que Lula le quitara la billetera, mientras el mandatario reclamó explicaciones sobre los fondos vinculados con una película sobre su padre y la compra de una vivienda.

También discutieron sobre el sistema de salud pública, los derechos de las víctimas de delitos y la posibilidad de un indulto para Jair Bolsonaro.

La segunda vuelta, en el centro de la disputa

El debate se desarrolló en la recta final de la campaña electoral brasileña, con ambos candidatos buscando captar apoyos antes de la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre, según la información proporcionada.

La referencia a Javier Milei incorporó la discusión sobre el rumbo económico argentino al intercambio entre Lula y Flávio Bolsonaro, en una campaña atravesada por propuestas contrapuestas sobre el papel del Estado, la seguridad y la inclusión social.

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