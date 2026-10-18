Trump registra una aprobación del 33% antes de las elecciones legislativas

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 33%, su nivel más bajo según una nueva encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News, difundida a dos semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. En esos comicios, el Partido Republicano buscará conservar el control del Congreso.

El sondeo indica que el 66% de los encuestados desaprueba la gestión del mandatario y que el 52% expresa un rechazo firme. La aprobación cayó cuatro puntos porcentuales respecto de julio y quedó 12 puntos por debajo del 45% registrado en febrero de 2025.

El costo de vida, entre las principales preocupaciones

Según The Washington Post, el respaldo actual constituye el registro más bajo de Trump, incluso en comparación con su primer mandato. Entre los votantes con mayor probabilidad de participar en las elecciones, el 38% aprueba su gestión, frente al 62% que la desaprueba.

Los resultados también reflejan preocupación por el costo de vida y por la decisión de Trump de involucrar a Estados Unidos en la guerra contra Irán, un conflicto que, según el relevamiento, contribuyó al encarecimiento de los combustibles.

En ese contexto, el 71% de los consultados considera que el precio de la nafta es «inasequible». En febrero, antes de la suba asociada al conflicto, ese porcentaje era del 28%.

Además, el 72% sostiene que el país avanza en la dirección equivocada, cinco puntos porcentuales más que en abril.

Los demócratas amplían su ventaja en la encuesta

La medición también registra una diferencia a favor de los candidatos demócratas en la intención de voto para el Congreso. Entre los votantes probables, el 52% manifestó su apoyo a los demócratas, frente al 44% que se inclinó por los republicanos.

Entre el conjunto de los votantes registrados, la diferencia fue de ocho puntos: 50% contra 42%. En julio, la distancia entre ambos partidos era de apenas tres puntos porcentuales.

La aprobación presidencial suele ser uno de los indicadores observados para analizar el escenario de las elecciones de medio término. En esta oportunidad, la encuesta también señala dificultades para algunos congresistas republicanos en distritos que históricamente fueron bastiones conservadores.

Trump intensifica la campaña

En las últimas semanas, el presidente incrementó su participación en actos electorales en distintos puntos del país con el objetivo de sostener el control republicano de la Cámara de Representantes y el Senado.

Como parte de su estrategia, el mes pasado volvió a prometer un pago de 5.000 dólares para cada adulto estadounidense si los republicanos conservan ambas cámaras en los comicios del 3 de noviembre.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.