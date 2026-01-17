Milei define su agenda en Davos con reuniones clave y un discurso de alto perfil internacional

A pocos días de su partida, Javier Milei se prepara para desplegar una nutrida agenda en el Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará aprovechar la vidriera internacional para consolidar su perfil como referente de la derecha global y mantener reuniones con líderes políticos, económicos y empresariales.

El mandatario partirá el lunes desde Buenos Aires rumbo a Zúrich, con posterior traslado a Davos, y regresará al país el viernes. Según se confirmó, no está previsto un paso por Estados Unidos, pese a versiones que circularon semanas atrás.

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. A diferencia de otros viajes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permanecerá en Casa Rosada. Desde el entorno presidencial señalaron que su permanencia responde a la necesidad de contar con "alguien de confianza y con poder" mientras parte del gabinete desarrolla actividades en Suiza.

El momento central de la participación de Milei será el miércoles a las 11.45 (hora argentina), cuando pronuncie un discurso especial de media hora en el panel titulado ¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?. Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que el texto aún no está cerrado y permanece abierto a nuevas incorporaciones.

Desde la Casa Rosada explicaron que el objetivo del viaje es potenciar la visibilidad internacional del Presidente y profundizar una estrategia iniciada en la edición 2024 del foro, considerada internamente como "fundacional" para su proyección global. En ese marco, Milei volverá a reafirmar principios como la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el capitalismo, y reiterará su rechazo a la denominada "ideología woke", una postura que ya generó controversias en su intervención anterior.

En paralelo al discurso, la agenda presidencial incluye un encuentro con CEOs de bancos internacionales, una reunión con un emprendedor de relevancia global y un saludo formal con foto junto al presidente de Suiza, Guy Parmelin. Además, se prevén dos entrevistas con medios internacionales y la posibilidad de sumar reuniones con otros jefes de Estado, aún en proceso de confirmación.

Desde el Gobierno aclararon que no se está gestionando una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni con los funcionarios estadounidenses que asistirán al foro. Entre ellos figura Jameson Greer, representante comercial clave en las negociaciones del Acuerdo Marco entre Argentina y Estados Unidos, cuya ratificación aún presenta diferencias internas sobre su grado de avance.

El Foro de Davos contará con la presencia de líderes globales como Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea. Suiza desplegará un operativo especial de seguridad con hasta 5.000 militares en el cantón de Grisones.

También existe la posibilidad de contactos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien participará en paneles sobre inteligencia artificial, crecimiento global y proyecciones económicas para 2026, temas que figuran entre las prioridades del Gobierno argentino y que tienen impacto directo en las economías regionales, incluida Catamarca.