Milei elogió el accionar de brigadistas, bomberos y voluntarios en los incendios en Chubut

Javier Milei destacó anoche el trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten los incendios forestales en la provincia de Chubut, y calificó su tarea como un acto de heroísmo. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario agradeció el esfuerzo de quienes se encuentran en el terreno enfrentando el fuego y subrayó la importancia del operativo federal desplegado en la región.

"Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan. Además, quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo", escribió Milei. En el mismo mensaje, el Presidente remarcó: "Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros".

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, difundiera un extenso informe con detalles del operativo federal de combate contra los incendios forestales que afectan distintos puntos de Chubut. Según explicó el funcionario, la respuesta incluyó un despliegue coordinado de recursos humanos, logísticos y materiales por parte de diversos organismos nacionales y provinciales.

"Distintos organismos del Estado desplegaron de manera coordinada recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas", señaló Adorni. En ese marco, destacó que "gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos".

El jefe de Gabinete precisó que la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, aportó 14 medios aéreos, entre aviones hidrantes y helicópteros, además de 104 brigadistas, autobombas y vehículos logísticos y de comando de incidentes. A esto se sumó la convocatoria de 63 brigadistas de la provincia de Córdoba, el despliegue de seis camiones de comando y logísticos equipados con dormitorios, duchas y cocina, y la elaboración de pronósticos especiales para la toma de decisiones operativas en el terreno.

En paralelo, Gendarmería Nacional y la Policía Federal colaboraron con tareas de asistencia vial, especialmente ante los cortes de rutas dispuestos por Vialidad Nacional en zonas comprometidas por el avance del fuego.

Por su parte, la Administración de Parques Nacionales envió 128 brigadistas, 25 vehículos logísticos, cuatro minibuses, dos cuatriciclos, seis camiones autobomba 4x4, tres embarcaciones y un centro de comando logístico. Según detalló Adorni, este organismo también se encarga del monitoreo satelital, el uso de drones, la gestión de la red fija de comunicaciones y la instalación de cisternas portátiles para la recarga de agua.

El operativo contó además con el aporte de distintos ministerios. El Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, cooperó con un helicóptero y apoyo logístico para el traslado de brigadistas y tareas de monitoreo. También desplegó la Sección de Aviación del Ejército 11, un camión cisterna con 6.000 litros de combustible aeronáutico y personal militar que continúa prestando servicio en las zonas afectadas.

En cuanto a la asistencia social, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, envió cuatro camiones con provisiones para los damnificados, incluyendo vestimenta, tanques de agua, calzado, artículos para bebés, bolsas para dormir, colchones, calefones, heladeras y estufas.

El Ministerio de Salud aportó personal sanitario con experiencia en emergencias y desastres, integrado por tres médicos, seis enfermeros y personal logístico, además de ambulancias, vehículos 4x4, furgones, un minibus y un camión habitacional. También solicitó al INESA el despliegue de recursos adicionales para atender tanto a la población afectada como a los brigadistas.

Finalmente, Cancillería gestionó la provisión de recursos aéreos adicionales provenientes de la República de Chile, mientras que Vialidad Nacional y empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación colaboraron con combustible, equipamiento, abastecimiento de agua y asistencia financiera para productores agropecuarios afectados.