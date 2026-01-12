Milei lanzó su nueva cuenta de X en inglés, pero fue suspendida a las pocas horas

El presidente Javier Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales para ampliar el alcance internacional de su mensaje, aunque horas más tarde sufrió una suspensión temporal en su cuenta de X.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con audiencias globales y a través de un mensaje difundido en video, el Presidente invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas oficiales en inglés, desde donde se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y la visión del país en el escenario global.

No obstante, cinco horas después de su presentación, la cuenta de X del mandatario fue suspendida por "incumplir las reglas", según se detalló en la plataforma que es propiedad del empresario Elon Musk, aunque no se detalló específicamente qué norma se habría violado.

Tiempo después el usuario en inglés volvió a activarse en la plataforma y el mandatario lo celebró con un "We are back!".

"Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés", había expresado Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.

Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, en la búsqueda de consolidar una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y "alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina", se informó.

"Esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad", se indicó.

Cuentas oficiales en inglés del Presidente Javier Milei:

• Instagram: @mileienglishofficial

• YouTube: @MileiEnglishOfficial

• X (Twitter): @jmilei_english

• TikTok: @mileienglishofficial

• Facebook: @MileiEnglishOfficial