Milei en Mar del Plata: La "Derecha Fest" busca consolidar la mística libertaria

La temporada de verano en Mar del Plata suele estar marcada por el teatro y los estrenos, pero este 2026 el gran "bloque de cartelera" será político. El martes 27 de enero se llevará a cabo la Derecha Fest, un encuentro masivo que tendrá a Javier Milei como protagonista absoluto y que promete ser la demostración de fuerza más importante del oficialismo en lo que va del año.

Más que un acto: Un festival ideológico

A diferencia de los actos políticos tradicionales, la Derecha Fest está diseñada bajo la estética de los festivales juveniles. El evento no solo contará con el discurso de cierre del Presidente, sino que integrará una serie de actividades destinadas a lo que el gobierno denomina la "batalla cultural":

Paneles de intelectuales: Charlas sobre economía austríaca, desregulación y el impacto de la Inteligencia Artificial en el Estado.

Zona de Influencers: Espacios de encuentro con los principales creadores de contenido que sostienen la narrativa oficial en redes sociales.

Música en vivo: Presentaciones de bandas alineadas con la estética y el mensaje del movimiento.

El contexto: Del mundo a la costa

El arribo de Milei a Mar del Plata no es casual. El Presidente llegará a la ciudad balnearia con un "traje de estadista" renovado tras una agenda internacional de alto impacto:

El Acuerdo Mercosur-UE: Firmado hoy, 17 de enero, en Paraguay, que abre un mercado de 700 millones de personas.

Foro de Davos: Donde se espera que la próxima semana (del 19 al 23 de enero) Milei vuelva a ser el orador más buscado por los inversores globales.

Con estos hitos bajo el brazo, el Presidente usará el escenario de Mar del Plata para hablarle directamente a su base electoral y a la clase media que veranea en la costa, reforzando la idea de que "el sacrificio está valiendo la pena".

El impacto en "La Feliz"

El operativo de seguridad para el 27 de enero ya está siendo coordinado entre Casa Militar y las fuerzas federales. Se espera que la zona del evento —cuya ubicación exacta se confirmará en los próximos días por seguridad— sea blindada para recibir a miles de seguidores que llegarán no solo de Mar del Plata, sino de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Para la gestión de Milei, Mar del Plata representa un termómetro social clave. Es el lugar donde convergen trabajadores y pequeños empresarios de todo el país, y una recepción masiva sería el espaldarazo definitivo para encarar las reformas estructurales previstas para febrero y marzo.