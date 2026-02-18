Milei refuerza su alianza con Trump en su decimocuarto viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei comenzará este jueves la gira correspondiente a su decimocuarto viaje a Estados Unidos, una cifra que por sí sola grafica la centralidad que ha adquirido la relación bilateral en su estrategia internacional. El objetivo declarado de esta nueva travesía es consolidar, una vez más, su vínculo político y comercial con la gestión de su par estadounidense, Donald Trump.

La visita, de carácter exprés, tendrá como epicentro la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, donde el mandatario argentino participará mañana en la sesión inaugural del Consejo de la Paz, un organismo que representa una pieza clave en la agenda internacional promovida por Trump.

Un viaje breve con alto contenido político

La partida de Milei se enmarca en una dinámica de viajes frecuentes a territorio norteamericano, pero esta vez la agenda está cuidadosamente delimitada en tiempo y actividades. La comitiva que acompaña al jefe de Estado es reducida y estratégica:

Pablo Quirno, canciller.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La austeridad en la delegación responde al carácter puntual del desplazamiento, enfocado en un solo eje central: la participación en el flamante Consejo de la Paz.

Este jueves por la mañana, en un horario aún a confirmar, los representantes del Gobierno visitarán el Instituto de la Paz Donald J. Trump. El edificio está ubicado en diagonal al Departamento de Estado y a metros del Monumento a Abraham Lincoln, una localización que no es menor desde el punto de vista simbólico y geopolítico.

A las 12 —hora de la Argentina— Milei tendrá su cita en la Sesión Inaugural del Consejo de Paz, instancia en la que se descuenta una nueva fotografía junto a Trump, reforzando la sintonía política que ambos mandatarios han exhibido en reiteradas ocasiones.

El Consejo de la Paz: una alternativa a la ONU

El organismo en cuestión fue impulsado por Trump con un objetivo explícito: desplazar la influencia de la ONU en conflictos críticos, entre ellos la situación en Gaza. La creación del Consejo de la Paz se inscribe en una visión que busca redefinir los canales tradicionales de mediación internacional, estableciendo un nuevo esquema de interlocución frente a escenarios de alta complejidad.

La participación de Milei en la sesión inaugural no solo representa un gesto diplomático, sino también una señal política clara en el tablero internacional. En ese contexto, su presencia adquiere un significado que excede lo protocolar y se inscribe en una estrategia de alineamiento.

Tras el evento, el mandatario se trasladará hacia un lugar de alojamiento y posteriormente hacia la Base Aérea Andrews, donde permanecerá algunas horas sin actividad confirmada en agenda. A las 21 está previsto que parta el vuelo especial rumbo a la Argentina, con arribo a la ciudad de Buenos Aires a las 7.30 de la mañana del viernes 20 de febrero. La brevedad del itinerario subraya el carácter específico de la misión.

Marzo, un mes clave en la agenda internacional

La visita actual no será la única incursión de Milei en suelo norteamericano en los próximos meses. El calendario ya anticipa nuevas instancias de alto perfil.

En primer lugar, el Presidente estará presente el 7 de marzo en la reunión de presidentes de Latinoamérica convocada por Trump. Posteriormente, entre el 9 y el 11 de marzo, participará de la feria Argentina Week.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, definió ese encuentro como "el mayor road show de inversiones para el país del que se tenga registro reciente". Según precisó, el objetivo será presentar ante "inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina".

La feria se proyecta como una plataforma de promoción económica en sectores estratégicos. En la Casa Rosada estiman que será una oportunidad inmejorable para atraer capitales en áreas como:

Minería

Energía

Tecnología

El propio Milei confirmó su participación en Argentina Week a través de redes sociales durante el mes de enero, reforzando la expectativa oficial respecto de los resultados que pueda arrojar el encuentro.

Una estrategia de acumulación política y económica

El decimocuarto viaje de Milei a Estados Unidos no se presenta como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia sostenida de acercamiento político y comercial. La repetición de encuentros, la participación en organismos impulsados por Trump y la proyección de espacios orientados a la captación de inversiones configuran un esquema de acción que combina diplomacia, posicionamiento ideológico y promoción económica.

En este marco, la presencia en el Consejo de la Paz y los compromisos de marzo delinean una agenda que articula dos dimensiones centrales: la política internacional y la búsqueda de capitales para sectores clave de la economía argentina. Con un itinerario breve pero cargado de simbolismo, Milei vuelve a Washington con la intención de reafirmar una alianza que, según el propio Gobierno, resulta estratégica para el presente y el futuro inmediato del país.