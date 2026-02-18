Refuerzan la identificación de comercios adheridos a El Marcatón en Catamarca

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública y el Banco de la Nación Argentina continúan trabajando de manera articulada en el operativo de identificación de comercios adheridos a El Marcatón, una iniciativa que busca fortalecer el consumo local y consolidar una política de transparencia en beneficio tanto de comerciantes como de consumidores.

La labor conjunta no solo apunta a sostener el funcionamiento del programa, sino también a perfeccionar sus mecanismos de control e identificación. En este contexto, ambas instituciones desarrollan acciones coordinadas que permiten garantizar que los comercios que forman parte de la iniciativa cumplan con las condiciones establecidas y sean claramente reconocibles por la ciudadanía.

El objetivo central es doble: por un lado, potenciar el impacto del programa en la economía local y, por otro, brindar mayores herramientas de información y confianza a los consumidores al momento de realizar sus compras.

Verificación en territorio y colocación de obleas

El operativo consiste en la verificación in situ de los datos declarados por cada comerciante adherido. Esta instancia presencial permite corroborar que la información proporcionada se ajuste a las condiciones del programa, reforzando así la transparencia y la legitimidad del proceso.

Como parte de esta tarea, se procede a la colocación de las obleas identificatorias del programa en las vidrieras y mostradores de cada local. Estas obleas cumplen una función clave:

Certifican la adhesión formal del comercio a El Marcatón.

Facilitan la identificación visual inmediata por parte de los consumidores.

Refuerzan la confianza en el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Contribuyen a ordenar y sistematizar la participación dentro del programa.

La presencia visible de estas obleas no es un mero detalle administrativo, sino un elemento central en la estrategia de fortalecimiento institucional. A través de este mecanismo, se busca evitar confusiones, prevenir irregularidades y garantizar que los beneficios del programa lleguen efectivamente a quienes corresponda.

Convocatoria a los comercios de toda la provincia

En el marco del operativo, se solicita a los comercios de toda la provincia que aún no tengan colocada la nueva oblea que se comuniquen a los números habilitados para coordinar su retiro o solicitar una visita del equipo responsable. Los canales dispuestos son: 383 4382619 o 383 4197601.

Mediante estas líneas telefónicas, los comerciantes pueden gestionar la entrega de la oblea correspondiente o acordar la presencia del equipo técnico encargado de la verificación y colocación. Esta instancia resulta fundamental para asegurar que ningún comercio adherido quede fuera del proceso de identificación actualizado.

La convocatoria tiene un carácter amplio e inclusivo, ya que abarca a todos los locales que formen parte del programa y que, por distintos motivos, todavía no hayan incorporado la nueva señalización oficial.

La comunidad como actor clave en la transparencia

El operativo no se limita únicamente al trabajo institucional. También se invita a la comunidad a desempeñar un rol activo, verificando la correcta identificación de los comercios adheridos.

Este llamado a la participación ciudadana se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la transparencia. Al promover que los consumidores observen y corroboren la presencia de las obleas identificatorias, se amplía el alcance del control y se genera un círculo virtuoso entre Estado, sector comercial y ciudadanía.

La correcta identificación de los locales no solo facilita la experiencia de compra, sino que también consolida la credibilidad del programa y su impacto en el consumo local. En este sentido, la articulación entre organismos públicos, comerciantes y comunidad configura un esquema colaborativo orientado a garantizar que El Marcatón cumpla con sus objetivos de manera clara y verificable.