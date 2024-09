Milei viajará a China en enero: "Es un socio comercial muy interesante"

El presidente Javier Milei confirmó que viajará a China en enero y halagó al gigante asiático. "Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, solo que no se los moleste", afirmó. Sumado a esto, lanzó duras críticas a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El jefe de Estado reconoció que cambió su opinión sobre China y habló de un buen vínculo con el gigante asiático. "Con China yo me sorprendí muy gratamente. Tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el swap. Además, China es un socio comercial muy interesante, porque ellos no exigen nada. No exigen nada, lo único que piden es que no los molesten", dijo.

Además, confirmó que va "a viajar a China para la reunión de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en enero".

Por otro lado, cuestionó duramente a la Organización de las Naciones Unidad (ONU), a la que calificó como "una locura socialista exacerbada". También ratificó su alianza con Estados Unidos "independientemente de quién gobierne"dijo en una entrevista con Telefé.

"Decidimos alinearnos geopolíticamente con lo que nosotros consideramos los valores de Occidente o dicho mejor, en términos técnicos, con las democracias liberales, y rechazar los autócratas y en ese sentido, además de esa alineación, nosotros decidimos ser socios de Estados Unidos, independientemente de mis preferencias y si gobiernan republicanos o demócratas, y con Israel, la única democracia liberal de Medio Oriente", afirmó.

"El discurso de la ONU incomodó a toda la progresía mundial. Yo ya había hecho un discurso que incomodó al mundo cuando fue la charla en Davos, en el World Economic Forum, y esta vez también no ha sido la excepción. Básicamente, lo que nosotros señalamos es que la ONU se separó de sus principios fundacionales y básicamente lo que quieren construir es un gobierno supranacional que controle la vida", dijo.

En ese sentido, cuestionó que "no puede ser que 87 personas crean que tienen la potestad de manejarle la vida a 8000 millones de seres humanos". "Es una locura socialista exacerbada y ya fracasaron con el proyecto del nuevo Milenio en el 2000 cuando llegó el 2015; fracasaron con la Agenda 2030, que fue lo que lanzaron en el 2015, y como ahora no les salió con la Agenda 2030 y quieren ir a una cuestión recargada, que es la 2045, apretando a los países", insistió.

"No me importa", respondió respecto de si la ONU se ofende. Y agregó: "Yo les dije que si seguían por este camino, yo básicamente iba a abandonar la posición tibia de la Argentina, porque ellos no arreglan ningún problema. Yo no voy a aceptar esta agenda socialista, porque va en contra de la libertad, porque va en contra de la propiedad, porque va en contra de la vida. No voy a aceptar ninguna de esas porquerías que promueve esta gente".

Además, expresó que buscó proponerles "la agenda de la libertad, volver a abrazarse a la libertad, volver a los valores fundacionales de la ONU". "Lo quieren tomar, que lo tomen. Si no lo quieren tomar, yo sigo adelante. Yo voy a seguir peleando por la libertad en todos los lugares donde pueda. Y así como lo hice en la Argentina, y despertaron leones en Argentina, están despertando en todo el mundo. Entonces, yo voy a llevar el mensaje", remarcó.