Reforma laboral: el oficialismo obtuvo dictamen exprés en el Senado y va por la sanción definitiva

Luego de su aprobación con modificaciones en la Cámara de Diputados, la reforma laboral impulsada por el oficialismo avanzó con velocidad en el Senado. En un movimiento coordinado, La Libertad Avanza logró obtener dictamen en las comisiones correspondientes y buscará convertir el proyecto en ley el próximo viernes 27 de febrero.

El tratamiento exprés en la Cámara Alta fue confirmado por Patricia Bullrich, en un contexto de fuerte debate político y parlamentario. Para garantizar la sanción definitiva, el oficialismo activó su estrategia legislativa y convocó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda con el objetivo de acompañar las modificaciones introducidas en Diputados.

Entre los cambios más relevantes figura la eliminación del artículo 44, vinculado a las licencias por enfermedad, uno de los puntos que generó mayores controversias tanto dentro como fuera del Congreso.

Cuestionamientos de la oposición

La convocatoria anticipada de las comisiones generó críticas inmediatas desde distintos sectores opositores. El diputado Germán Martínez advirtió el jueves: "La Cámara de Diputados aún no sesionó y la Dirección de Comisiones del Senado ya convocó para dictaminar un expediente que no tiene. Esto es antirreglamentario e ilegal".

En la misma línea, el bloque de Unión por la Patria (UxP) difundió un comunicado en el que acusó al oficialismo de vulnerar las normas del sistema democrático. En el texto se señaló: "El oficialismo manipula y vulnera todas las normas del sistema democrático en el proceso de sanción de la mal llamada ley de modernización laboral, exponiendo así su decisión política de avanzar de cualquier forma para tratar de aprobar a las apuradas y sin argumentos esta nefasta norma".

También se expresó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien afirmó: "Con este Gobierno el Congreso volvió a ser una escribanía. Sin deliberación no hay representación".

Las críticas apuntan tanto al ritmo del tratamiento legislativo como a la modalidad adoptada para convocar a las comisiones antes de que la Cámara de Diputados completara formalmente su trámite.

La estrategia oficialista y los cambios en debate

En el oficialismo reconocen que "no fue feliz la redacción del artículo cuestionado", en referencia al apartado sobre licencias por enfermedad. Sin embargo, sostienen que su eliminación representa "un retroceso en la Modernización Laboral".

Algunos senadores libertarios plantearon que debería contemplarse la creación de un seguro de salud establecido por ley, con el objetivo de:

Brindar mayor previsibilidad a las empresas mediante la contratación de una póliza.

Ofrecer garantías concretas a los trabajadores.

A pesar de los cuestionamientos internos, desde La Libertad Avanza confirmaron que acompañarán las modificaciones tanto en comisión como en el recinto el próximo 27 de febrero, asegurando la coherencia de su estrategia parlamentaria para alcanzar la sanción definitiva.

Las posiciones en el Senado

Desde la Unión Cívica Radical (UCR) anticiparon su respaldo a los cambios que lleguen desde Diputados. La bancada que lidera el correntino Eduardo Vischi se inclina por apoyar el texto modificado.

El senador Eduardo Kroneberger explicó: "Es una reforma que inició su debate el año pasado. Tuvo dictamen en comisiones y el radicalismo trabajó mucho para introducir modificaciones que permitieron su aprobación en el Senado. Sabemos que en Diputados se harán más cambios y creemos que van a mejorar la ley. Esperaremos el dictamen modificado y tendrá aprobación en el Senado".

Respecto del artículo vinculado a las licencias por enfermedad, agregó: "Hay modificaciones que el radicalismo no logró imponer en el Senado. Son cambios que estaríamos dispuestos a acompañar".

Otro bloque que adelantó su respaldo es Primero los Salteños, que integra la senadora Flavia Royón. En declaraciones a TN sostuvo: "No solo por lo referido a las licencias por enfermedad. También voté contra el FAL".

La referencia al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) alude al mecanismo previsto para el pago de indemnizaciones mediante un porcentaje de fondos de la ANSES, otro de los puntos sensibles del proyecto.

Un viernes clave

Con dictamen ya obtenido en el Senado y con apoyos confirmados en distintos bloques, el oficialismo se encamina a una sesión que será decisiva. El próximo 27 de febrero podría convertirse en la fecha de sanción definitiva de la reforma laboral.

El trámite acelerado, las críticas opositoras y las negociaciones internas delinean un escenario de alta tensión política, donde el oficialismo apuesta a consolidar su iniciativa bajo el concepto de Modernización Laboral, mientras la oposición insiste en que el proceso legislativo ha estado marcado por irregularidades y falta de deliberación.

El desenlace quedará sellado en el recinto de la Cámara Alta, donde los votos terminarán de definir el futuro de una reforma que ya generó intensos debates dentro y fuera del Congreso.