Milei en Washington anticipó la baja del riesgo país, mientras el índice supera los 600 puntos

El presidente Javier Milei defendió su plan económico durante una exposición ante empresarios de Estados Unidos en la Cámara de Comercio en Washington, donde ratificó los principales lineamientos de su gestión y sostuvo que la Argentina atraviesa una transformación estructural que modifica el funcionamiento de distintos sectores productivos.

En su intervención, el mandatario reconoció que el proceso de apertura económica genera consecuencias diferentes según la actividad y que algunos sectores pueden expandirse, mientras que otros pierden participación o incluso llegan a la quiebra. Sin embargo, planteó que esos efectos forman parte de la reasignación de recursos que, según su visión, acompaña los cambios económicos en marcha.

"La apertura genera que algunos sectores se expandan y otros vayan a la quiebra", afirmó Milei al referirse a las transformaciones que experimenta el país. En esa línea, explicó que el proceso produce ganadores y perdedores y defendió la protección del derecho de propiedad como una condición para que las actividades puedan desarrollarse.

"Siempre hay efectos colaterales. Hay un cambio muy profundo que experimenta la Argentina, que genera ganadores y perdedores. La apertura genera reasignación de recursos, que hace que algunos sectores se expandan más, otros se expandan menos, o vayan a la quiebra. Lo importante es proteger el derecho de propiedad para que puedan expandirse libremente", sostuvo.

El Presidente vinculó así la apertura económica con una modificación en la distribución de los recursos entre las distintas actividades. Su exposición estuvo centrada en la defensa del rumbo económico y en la afirmación de que el país se encuentra en una etapa de transición entre un modelo anterior y uno nuevo.

Equilibrio fiscal y control de la inflación

Durante su presentación, Milei destacó la situación fiscal de la Argentina y aseguró que el país forma parte del grupo de cinco naciones del planeta que cuentan con equilibrio fiscal. Según sostuvo, ese resultado permitió evitar que la deuda continuara creciendo.

"La realidad es que Argentina es uno de los cinco países en el planeta que tiene equilibrio fiscal en la línea financiera, eso hizo que la deuda no creciera", señaló. El mandatario agregó que el único componente de la deuda que crece en la Argentina es el que se ajusta por inflación, correspondiente a instrumentos heredados. No obstante, afirmó que ese volumen sigue siendo inferior al que recibió su administración.

La referencia al equilibrio fiscal estuvo acompañada por una defensa de la política destinada a reducir la inflación. Milei sostuvo que el Gobierno está logrando "domar la inflación" y mencionó que, según sus cifras, esta "viaja al 30% en minorista y al 20% en mayorista".

En ese contexto, el Presidente presentó el equilibrio de las cuentas públicas y la evolución de los precios como elementos centrales de su argumentación económica. También ratificó que el país cumplirá con sus compromisos financieros y afirmó que la Argentina todavía atraviesa el final del modelo anterior y el comienzo de uno nuevo.

Entre las principales definiciones económicas expresadas por Milei durante el encuentro se destacaron:

Equilibrio fiscal: afirmó que la Argentina integra el grupo de cinco países del planeta que tienen equilibrio fiscal en la línea financiera.

Deuda: sostuvo que ese equilibrio evitó que la deuda creciera y que el componente que aumenta es el ajustado por inflación, correspondiente a instrumentos heredados, aunque continúa por debajo del nivel recibido.

Inflación: aseguró que el Gobierno está logrando controlarla y mencionó registros del 30% en el segmento minorista y del 20% en el mayorista.

Compromisos financieros: ratificó que la Argentina honrará sus deudas.

Riesgo país: anticipó que el indicador se ubicará por debajo de los 100 puntos el año próximo.

La proyección sobre el riesgo país

Otro de los puntos destacados de la exposición fue la perspectiva que Milei expresó sobre el riesgo país. El Presidente sostuvo que el indicador estará por debajo de los 100 puntos el año próximo, una afirmación que presentó como parte de su visión sobre la evolución futura de la economía argentina. Esto mientras el índice este jueves vuelve a superar los 600 puntos.

La declaración se produjo en el marco de su defensa del equilibrio fiscal y de la política de control de la inflación. Para el mandatario, la situación de las cuentas públicas tiene una relación directa con la dinámica de la deuda, dado que, según explicó, el equilibrio fiscal permitió evitar que esta siguiera creciendo.

Milei también ratificó que el Gobierno cumplirá con sus obligaciones financieras. Al asegurar que la Argentina "honrará las deudas", buscó dejar planteada la continuidad de los compromisos asumidos por el país, al tiempo que describió la situación económica como una transición entre dos modelos.

El Presidente insistió en que la transformación no está concluida y que el país todavía transita "el fin del viejo modelo y el inicio del nuevo". Esa caracterización acompañó su explicación sobre los cambios en la estructura productiva, la reasignación de recursos y las diferencias que, según indicó, se producen entre los sectores económicos.

Milei negó que exista un problema con el empleo

El mercado laboral fue otro de los ejes abordados durante la presentación en Washington. Milei negó que la Argentina tenga un problema con el empleo y respaldó su posición con una comparación entre la tasa histórica de desempleo que mencionó y el nivel que atribuyó a la situación actual.

"¿Qué pasó con el nivel de empleo? Bueno, la tasa natural de desempleo histórico en Argentina está en torno al 10%. Hoy está debajo del 8%, con lo cual Argentina tampoco tiene un problema con el empleo", expresó.

El Presidente relacionó las modificaciones en el mercado laboral con las transformaciones estructurales que, según sostuvo, atraviesa el país. En particular, habló de un cambio en la composición del empleo como consecuencia de esas modificaciones.

"Un cambio en la composición del empleo como consecuencia de los cambios estructurales que está teniendo" la Argentina, fue la explicación que planteó para describir la dinámica del mercado laboral.

En su exposición, también destacó la baja de impuestos y señaló que esa política, al igual que la reducción de la tasa de interés, genera una reasignación de recursos. De ese modo, conectó las medidas tributarias y financieras con los cambios que, de acuerdo con su planteo, se están produciendo en las actividades económicas.

La posición del mandatario fue que la tasa de desempleo actual, ubicada según sus declaraciones por debajo del 8%, no permite caracterizar el empleo como un problema para el país, especialmente frente al nivel histórico cercano al 10% que mencionó.

La baja de impuestos y la reasignación de recursos

Milei también puso el foco en la reducción de impuestos y de la tasa de interés como factores que, según sostuvo, generan una reasignación de recursos dentro de la economía. El Presidente vinculó estas medidas con el proceso de transformación estructural que describió ante los empresarios. En ese marco, reiteró que la apertura económica no beneficia necesariamente de la misma manera a todas las actividades: algunos sectores pueden expandirse, otros crecer en menor medida y otros llegar a la quiebra.

La reasignación de recursos fue uno de los conceptos centrales de su argumentación. Según su explicación, los cambios en las condiciones económicas modifican las posibilidades de desarrollo de las distintas actividades, por lo que consideró fundamental proteger el derecho de propiedad para permitir que puedan expandirse libremente.

A su vez, planteó que el cambio en la composición del empleo debe entenderse en relación con las transformaciones que experimenta el país. Así, relacionó la apertura económica, la reducción de impuestos, la baja de la tasa de interés y la evolución del mercado laboral dentro de una misma explicación sobre el rumbo de su programa.

Optimismo de cara a las elecciones de 2027

Además de defender su política económica, Milei volvió a expresar confianza en el resultado de las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2027. El mandatario sostuvo que espera que los argentinos respalden la continuidad del cambio impulsado por su Gobierno y afirmó que el 70% de la población no quiere regresar al modelo anterior.

"Creo que en octubre del año que viene los argentinos se van a decidir por seguir con este cambio, el 70% de los argentinos decidieron que no quieren volver atrás", manifestó.

El Presidente reconoció que algunos ciudadanos pueden tener dudas sobre la posibilidad de que el rumbo económico sea ratificado en las urnas, pero sostuvo que esas decisiones pueden ser transitorias y expresó su confianza en que prevalecerá la continuidad del programa.

"Entiendo que alguien pueda tener dudas sobre si los argentinos van a validar o no el cambio, toman decisiones transitorias. Pero no tengo ninguna duda que los argentinos van a elegir el camino del progreso. Con los resultados que estamos mostrando tengo plena confianza en los argentinos que el año que viene vamos a poder validar este modelo en las urnas", afirmó.

Las declaraciones reflejaron el optimismo del mandatario respecto de la próxima contienda electoral y su intención de presentar los resultados económicos que menciona como argumentos para sostener la continuidad de su proyecto político.