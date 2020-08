Nación anunció una inversión de $ 1.500 millones para las cloacas de Las Chacras

El presidente Alberto Fernández encabezó, a través de una videoconferencia, el anuncio de obras de infraestructura nuevas y la reactivación de trabajos que habían quedado postergados para las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Luis, por una inversión de más de 20 mil millones de pesos.

En Catamarca, estuvieron presentes durante la teleconferencia el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, y la secretaria de Agua, Florencia Zarauz.

Los trabajos en las cinco provincias, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, requerirán una inversión total de 20.125 millones de pesos, para la ejecución de obras nuevas y otras que se reactivan, luego de varios años de parálisis. Además, el Ministerio planifica una inversión a mediano plazo de 63.530 millones para esas cinco jurisdicciones.

En nuestra provincia, se terminarán las obras de ejecución de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y de la red colectora de desagües para los departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Aquellas generan 210 puestos de trabajo y beneficiarán a 25.900 habitantes, en los departamentos donde se ejecutará la obra, más otros 25.000 habitantes de la Capital.

Una segunda etapa del proyecto será financiada por el BID. Esta se encuentra en evaluación y contempla la provisión del sistema de desagües cloacales para los departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, a través de la empresa Aguas de Catamarca.

“Para poner de pie la economía argentina, es central reactivar la obra pública”, expresó el presidente, desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis e Interior, Eduardo de Pedro; y la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública, Cecilia Larivera.

El jefe de Estado explicó que “todo lo estamos haciendo en un momento difícil, pero gracias a Dios, tengo la suerte de tener a 24 gobernadores, que son hombres y mujeres absolutamente comprometidos con el desarrollo federal de todo el país”.

“En cada reunión privada que tuve con los gobernadores he podido cumplir con la palabra que empeñé con ellos, y eso me da una enorme tranquilidad porque creo que es la forma en que vamos a poder poner a la política en el lugar que le corresponde”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas destacó que los trabajos reflejan “los compromisos que venimos construyendo con cada provincia, porque estamos convencidos de que las obras son palanca de reactivación para mejorar las economías regionales y combatir la pobreza y la desigualdad en el país”.

Respecto de Catamarca, Katopodis destacó que existe “una inversión que el Gobierno nacional está haciendo en esa provincia, en obra pública, por más de 14 mil millones de pesos. Hoy, estamos mencionando una obra en particular de aproximadamente 1.500 millones de pesos” e hizo hincapié en que se trata de “una obra que tendría que haberse ejecutado en 24 meses y va a llegar a 63 meses”.

“Son las cosas que tenemos que, definitivamente, terminar en la Argentina. Las obras públicas en Argentina se tienen que hacer y terminar en tiempo y forma. No tenemos que preguntarle a ninguna localidad para decidir qué obras y qué proyectos se tienen que llevar adelante en cada provincia”, agregó.

Por su parte, el gobernador Jalil subrayó que se trata de una obra muy esperada por la provincia y que, lamentablemente, tiene una gran demora su ejecución. Además, el mandatario indicó: “Estamos muy contentos porque la obra pública tiene un efecto multiplicador en la economía y, sobre todo esta obra, que va a beneficiar a 50 mil catamarqueños con las cloacas, que es una obra que beneficia a todo el Valle Central por el problema de contaminación de las napas freáticas”.

“Cuando un pueblo tiene agua, tiene cloacas, la gente se enferma menos y son muchos los beneficios”, añadió.



La obra

Está previsto terminar con la primera etapa, que consta de colectores principales y secundarias, que son cañerías que van desde 600mm hasta 200mm de diámetro y están ubicados principalmente en la zona de Valle Viejo.

Se va a incorporar las cañerías secundarias faltantes, hacer las conexiones domiciliarios y luego, en FME se ejecutará la colectora principal.

La etapa inicial del proyecto subdivide la ejecución de las obras en dos Fases:

? I Fase (en ejecución a la fecha): contempló la construcción de una Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de 3 trenes y la construcción de los colectores en PRFV con diámetros mayores o iguales a 450mm y los colectores en PVC de diámetros mayores o iguales a 200mm que se encuentren en sectores con una alta densidad poblacional en Valle Viejo y al Sur de Fray Mamerto Esquiú. La red se compone de 25.646 ml de cañería de malla fina (0 < 255 mm). y 20.063 ml de colectores (0 > 315 mm). Incorpora 1.526 servicios, diferenciándose en 1.250 servicios cortos con cañería de 0 110mm (simples) y 276 servicios con cañería de 0 110mm (dobles) e incluye la construcción de una Estación de Bombeo con su impulsión asociada.

? Fase II: Contempla la construcción del resto de los colectores, malla fina y conexiones domiciliarias diseñados para la Etapa Inicial de Proyecto definido anteriormente.

? Fase III: En una futura tercera fase de la etapa inicial, se deberán ejecutar las estaciones de bombeo de efluentes.