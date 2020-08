No se dictó la conciliación obligatoria y el SOEM mantiene las medidas de fuerza

El conflicto entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) y la Municipalidad de la Capital sigue sin solución. Si bien ayer trascendió sobre el dictado de una Conciliación Obligatoria, finalmente esto no sucedió y el gremio mantiene el paro con movilización y cortes de calles que iniciaron el miércoles de la semana pasada.

En diálogo con LA UNIÓN, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, señaló que hasta anoche, no se había dictado la conciliación por parte de la Dirección de Inspección Laboral (DIL) porque el Municipio no está de acuerdo. “Nosotros llamamos al director de Inspección Laboral (Diego Romero) diciendo de que nosotros tenemos la voluntad de que él dicte la conciliación de oficio, pero faltaba la posición de la Municipalidad que, aparentemente, es otra”, señaló.

El gremialista señaló, además, que ayer mantuvo una reunión con el secretario de Hacienda del municipio, Juan Marchetti, en el que se buscó alternativas para llegar a un acuerdo, pero insistió en que la reunión la debe mantener con el intendente, Gustavo Saadi. “Tuve una reunión con Marchetti, pero las decisiones las tiene que tomar el intendente y esto se va a resolver entre el intendente y el secretario general del gremio”, remarcó.

Ayer, el SOEM también se sumó a la marcha organizada por el FUSSI en contra de la reforma del Estado y solicitando un incremento salarial. Arévalo había fundamentado su ausencia en la marcha anterior porque no quería “mezclar los reclamos”, pero, finalmente ayer, se sumó e incluso fue uno de los oradores frente a la Legislatura.