Paro de controladores aéreos impactará en vuelos de todo el país

Los controladores aéreos anunciaron este sábado un nuevo esquema de medidas de fuerza que se implementará desde el próximo jueves 26 y se prolongará hasta el lunes 2 de marzo, en el marco de un reclamo por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, según informaron los representantes gremiales. La decisión fue oficializada a través de un comunicado de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que dio a conocer un cronograma detallado del paro.

La protesta consistirá en ceses de actividades de tres horas por día y afectará a todos los vuelos, de acuerdo con lo comunicado por la organización sindical. La modalidad elegida implicará interrupciones parciales y programadas, con horarios rotativos a lo largo de cinco jornadas consecutivas.

Un cronograma escalonado que impactará la operación aérea

El esquema de la medida fue presentado con precisión horaria. Según detalló ATEPSA, el paro se desarrollará de la siguiente manera:

Jueves 26: de 15 a 18 horas.

Viernes 27: de 19 a 22 horas.

Sábado 28: de 13 a 16 horas.

Domingo 1: de 9 a 12 horas.

Lunes 2: de 5 a 8 horas.

Cada franja afectará distintos momentos de la operación aérea diaria, desde horarios de alta circulación vespertina y nocturna hasta primeras horas de la mañana. La distribución escalonada evidencia una estrategia que abarca diferentes tramos del día, lo que amplía el alcance del impacto operativo.

De acuerdo con el comunicado, el paro afectará todos los vuelos, sin distinción de rutas o destinos, en la medida en que se restringirán procedimientos clave para la salida de aeronaves.

Reclamo salarial tras el fin de la conciliación obligatoria

La decisión gremial se produce luego de haber finalizado el período de conciliación obligatoria, que concluyó veinte días atrás sin que se alcanzara un acuerdo entre las partes. Durante ese lapso, las negociaciones no lograron destrabar el conflicto vinculado a las condiciones laborales y a la recomposición salarial exigida por los trabajadores.

La finalización de esa instancia habilitó a los controladores a retomar medidas de acción directa. En ese contexto, desde ATEPSA sostuvieron que el paro constituye una "medida legítima de acción sindical", subrayando el carácter formal y reglamentario de la decisión adoptada.

El reclamo, según señalaron los representantes gremiales, se centra en:

Mejoras salariales.

Mejores condiciones de trabajo.

Ambos ejes forman parte del planteo que los trabajadores sostienen desde antes del período de conciliación, sin que hasta el momento se haya alcanzado un entendimiento.

Alcance técnico de la medida: despegues restringidos

En el comunicado difundido este sábado, ATEPSA precisó el alcance técnico del cese de actividades. La organización explicó que la medida afectará exclusivamente el despegue de aeronaves, lo que implica la restricción de las autorizaciones a aeronaves en tierra.

En términos operativos, durante las tres horas diarias de paro:

Se restringirán las autorizaciones de aeronaves en tierra.

No se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la medida.

Esta delimitación especifica el modo en que el paro incidirá en el sistema de aeronavegación. Al interrumpirse la recepción y transmisión de planes de vuelo, se impacta directamente en el circuito administrativo y técnico necesario para la salida de los vuelos programados.

No obstante, el comunicado también establece excepciones explícitas que buscan resguardar situaciones críticas y servicios esenciales.

Operaciones exceptuadas: prioridad a emergencias y servicios esenciales

ATEPSA advirtió que quedarán exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia. En esa categoría se incluyen:

Aeronaves en situación de emergencia.

Operaciones que presten servicio sanitario.

Vuelos de carácter humanitario.

Servicios de Estado.

Operaciones de búsqueda y salvamento.

La aclaración delimita con claridad el alcance del paro y preserva la operatividad en situaciones donde la seguridad, la salud o el interés público resultan prioritarios. De esta manera, si bien la medida afectará a todos los vuelos comerciales en sus despegues dentro de las franjas horarias indicadas, no comprometerá misiones críticas.