Polémica por declaraciones de Lilia Lemoine: negó el autismo de un niño y volvió a atacar a su familia

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, quedó en el centro de una fuerte polémica tras poner en duda públicamente el diagnóstico de autismo de Ian Moche, un niño de 12 años, durante una entrevista televisiva, y volver a atacar luego a su familia a través de redes sociales.

Las declaraciones de la legisladora tuvieron lugar la noche del martes en el programa que conduce Esteban Trebucq por LN+. Allí, Lemoine cuestionó a la madre del niño, Marlene Spesso, y afirmó: "Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista".

En ese mismo espacio, agregó: "Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo". También sostuvo que el niño estaría expuesto a situaciones que, según su interpretación, no serían compatibles con su condición, aunque no profundizó en argumentos técnicos que respaldaran sus dichos.

La respuesta de la familia no se hizo esperar. El propio Ian Moche se manifestó públicamente y expresó su malestar por las declaraciones. "Me sorprende mucho, y al mismo tiempo no me sorprende, porque sé que este tipo de personas no van a tener otra cosa que decir más que hablar mal o decir cosas feas de nosotros. La verdad me pareció muy feo, horrible", afirmó el niño, quien además sostuvo que no le gusta que se ataque a su madre ni a su familia. "Sabemos que este tipo de cosas no nos van a detener como activistas", agregó.

El menor también cuestionó el planteo de la diputada: "Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condición en donde cada persona es diferente?", señaló.

Por su parte, Marlene Spesso consideró que los dichos de Lemoine constituyen una provocación y remarcó que históricamente se ha culpado a las madres por el autismo de sus hijos. "Porque nos consideran heladeras, freezers, madres lejanas", expresó. Además, aseguró que cuenta con el diagnóstico médico de su hijo desde los dos años y medio, aunque aclaró que no tiene obligación de exhibirlo públicamente.

Spesso también explicó que Ian obtuvo el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a los ocho años y que deberá renovarlo al cumplir los 18. "Ian no era activista todavía y me costó un montón hacerle el CUD porque me daba miedo", relató, y cuestionó el nivel de violencia del debate público actual.

Horas más tarde, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, defensor de Ian Moche y su madre, aportó precisiones sobre la documentación oficial del niño. Informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) otorgó en 2020 el CUD que acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1, con apoyo nivel 1, y que el certificado tiene vigencia hasta el 13 de febrero de 2030.

El letrado aclaró que en el documento figura el síndrome de Asperger, encuadrado dentro del autismo de alto rendimiento, e invitó públicamente a la diputada a verificar la documentación ante escribano público. También le solicitó que se abstenga de continuar con agravios hacia el menor.

Lejos de dar marcha atrás, Lemoine volvió a expresarse a través de la red social X, donde redobló sus ataques contra Spesso, a quien calificó con términos descalificantes, y reiteró sus cuestionamientos sobre la exposición pública del niño. En sus publicaciones, volvió a negar sus dichos previos y sostuvo que sus críticas estaban dirigidas únicamente a la madre, no al menor.

La escalada de declaraciones reavivó el debate público sobre los límites del discurso político, la exposición mediática de niños y el respeto a las personas con discapacidad.