Una joven resultó herida tras caer desde el mirador del dique El Jumeal

Durante los primeros minutos de este sábado 31 de enero, la zona alta de la ciudad Capital fue escenario de un grave incidente que alteró la calma nocturna. Una joven, cuya identidad no fue confirmada hasta el momento, resultó herida tras caer pesadamente desde el sector del mirador del dique El Jumeal.

El impacto de la caída generó una alerta inmediata, activando los protocolos de seguridad y asistencia médica en este punto estratégico de la ciudad.

Ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo de emergencia coordinado en el lugar del siniestro para socorrer a la víctima. En primera instancia, el personal policial trabajó en el sector para asegurar el perímetro y resguardar la escena, mientras que los efectivos del SAME se encargaron de brindar las primeras asistencias médicas de urgencia. Tras ser asistida en el sitio, la joven fue trasladada de forma inmediata al Hospital San Juan Bautista para recibir atención especializada.

Investigación de las circunstancias del hecho

Hasta el momento de esta redacción, no trascendió el estado de salud de la paciente, manteniéndose la reserva sobre la evolución de sus lesiones tras el fuerte impacto.

Por otra parte, las autoridades locales han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido, ya que las circunstancias que rodean el hecho son materia de investigación y las causas que originaron que la joven se precipitara desde el mirador aún se intentan establecer fehacientemente por los peritos intervinientes.