El jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurrirá este miércoles al Senado de la Nación para presentar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, en una jornada que adquiere especial relevancia para el Gobierno nacional por el escenario legislativo que deberá afrontar durante esta semana.

La presentación está prevista para las 15, en el marco de una sesión informativa en la que el funcionario expondrá una evaluación sobre la marcha de la administración nacional y deberá responder las preguntas de los legisladores, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 101 de la Constitución Nacional.

La visita al Senado se producirá en un momento determinante para el oficialismo, que tiene entre sus principales objetivos conseguir la aprobación del Presupuesto durante la jornada del jueves y avanzar con la reforma electoral. Se trata de dos iniciativas que forman parte de las prioridades legislativas del Gobierno y que exigirán una importante tarea de negociación parlamentaria.

Desde el entorno de Santilli adelantaron que el discurso inicial tendrá al orden como eje central. La intención será defender los tres años de gestión del presidente Javier Milei y establecer una comparación con lo que el oficialismo denomina la "herencia recibida".

De esta manera, el jefe de Gabinete buscará utilizar su primera exposición parlamentaria para presentar una evaluación política y económica del período de gobierno, respaldar las principales decisiones de la administración nacional y responder a los cuestionamientos que puedan surgir desde los distintos bloques.

El debut parlamentario de Santilli tras la salida de Adorni

La presentación también marcará el debut parlamentario de Santilli como jefe de Gabinete, luego de haber asumido el cargo el pasado 30 de junio, tras la abrupta renuncia de Manuel Adorni.

La salida de su antecesor se produjo en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, situación que derivó en el cambio de conducción de la Jefatura de Gabinete. Desde entonces, Santilli quedó al frente de la coordinación de la gestión nacional y ahora deberá afrontar una instancia institucional que le permitirá exponer ante el Senado los principales lineamientos de la administración y responder directamente a las inquietudes de los representantes de las provincias.

En el recinto estará acompañado por los vicejefes de Gabinete, Gustavo Coria e Ignacio Devitt, quienes participarán de la jornada junto al ministro coordinador.

Sin embargo, la composición de la delegación oficial tendrá una diferencia respecto de la última exposición de Adorni en la Cámara de Diputados, realizada en abril. En esta oportunidad, no está prevista la presencia del presidente Javier Milei ni del resto de los ministros del Gabinete nacional.

La ausencia del mandatario y de los demás integrantes del equipo ministerial marcará una modalidad diferente para esta presentación, que estará concentrada en la figura del jefe de Gabinete y en su responsabilidad de informar sobre el desarrollo de la gestión.

Economía, tarifas y universidades, entre las preguntas de la oposición

Uno de los principales desafíos que enfrentará Santilli durante la sesión será responder sobre una serie de cuestiones sensibles para la Casa Rosada. Los legisladores de la oposición buscarán profundizar en distintos aspectos de la situación económica y de las políticas públicas, con preguntas que podrían poner al funcionario frente a temas de especial repercusión política.

Entre los asuntos que estarán bajo análisis aparecen la suba del dólar y del riesgo país, los aumentos de tarifas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los recursos destinados a las áreas de discapacidad y universidades.

Se trata de cuestiones que forman parte de los principales reclamos que distintos sectores vienen planteando al Gobierno y que ahora tendrán un espacio específico de discusión en el Senado. Aunque algunas de las respuestas ya fueron adelantadas en el informe de gestión que Santilli remitió este lunes a la Cámara alta, los legisladores opositores buscarán ampliar los interrogantes y exigir precisiones sobre las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.

La exposición tendrá así dos dimensiones. Por un lado, la presentación oficial de los resultados y argumentos del Gobierno; por otro, el intercambio con los senadores, que podrán utilizar sus intervenciones para cuestionar determinadas políticas y reclamar explicaciones sobre cuestiones económicas, presupuestarias y sociales.

Entre los planteos específicos también aparecerá el proyecto de ley sobre ludopatía. Los bloques aliados insistirán en que el Gobierno asuma el compromiso de tratar esa iniciativa durante las sesiones extraordinarias, especialmente si el texto termina siendo modificado en el Senado.

Este reclamo incorpora otro componente a la jornada, ya que pone de manifiesto que las negociaciones legislativas del oficialismo no se limitan a las iniciativas que considera prioritarias, sino que también incluyen demandas de los espacios que acompañan sus proyectos.

La reforma electoral y la suspensión de las PASO

La exposición de Santilli se realizará un día antes de otro debate relevante para la agenda legislativa del Gobierno: el tratamiento de la reforma electoral.

El eje central de esa iniciativa es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una propuesta que la administración de Javier Milei considera prioritaria. La cercanía entre ambas actividades parlamentarias convierte a esta semana en un período de especial importancia para el oficialismo, que pretende avanzar simultáneamente con cuestiones vinculadas al funcionamiento institucional, la organización electoral y las cuentas públicas.

En ese contexto, la presentación del jefe de Gabinete también funcionará como una oportunidad para defender el rumbo político del Gobierno antes de que el Senado avance con la discusión de una reforma que ocupa un lugar central en las prioridades del Poder Ejecutivo.

La búsqueda de consensos será determinante para el desarrollo de esa agenda, particularmente en un Congreso donde los bloques aliados mantienen planteos propios y reclaman compromisos sobre otros proyectos legislativos.

El informe 146: más de 1.287 preguntas respondidas

Como instancia preparatoria de su presentación ante los senadores, Santilli remitió este lunes el informe de gestión número 146, un documento en el que respondió más de 1.287 preguntas formuladas por los legisladores.

El material constituye la base documental sobre la que se desarrollará parte de la exposición y reúne las respuestas oficiales sobre diferentes aspectos de la administración nacional.

Entre los principales temas abordados, el jefe de Gabinete defendió el sistema de medición de la inflación y brindó precisiones sobre el estado de revisión del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional.

También destacó el cumplimiento de los pagos correspondientes a las prestaciones por discapacidad y respaldó la evolución del consumo, dos cuestiones que estarán entre los aspectos de interés durante el intercambio parlamentario.

El documento incluyó, además, referencias al comportamiento del empleo privado, sobre el cual el funcionario presentó cifras correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Según los datos consignados en el informe, durante ese período se incorporaron 121.000 puestos de trabajo respecto del mismo trimestre de 2025.

Ese crecimiento fue uno de los indicadores destacados por Santilli para respaldar la evolución de la actividad laboral y presentar los resultados de la gestión económica del Gobierno.

Los principales aspectos incluidos en el informe de gestión son:

Inflación: defensa del sistema de medición utilizado.

Fondo Monetario Internacional: precisiones sobre el estado de revisión del programa acordado.

Discapacidad: destaque del cumplimiento de los pagos de las prestaciones.

Consumo: respaldo a su evolución.

Empleo privado: incorporación de 121.000 puestos de trabajo durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con igual período de 2025.

Respuestas parlamentarias: más de 1.287 preguntas contestadas en el informe de gestión número 146.