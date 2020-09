Senadores acuerdan trabajo legislativo remoto

Continuando con la tarea parlamentaria, y aprovechando las herramientas digitales, los Senadores del Bloque Frente de Todos y Unión Cívica Radical, se reunieron este mediodía con el Vicegobernador y presidente natural del Cuerpo Rubén Dusso, el Secretario Parlamentario Franco Dré y la Subsecretaria Parlamentaria, Maria de los Angeles Herr, a los fines de dialogar sobre la situación epidemiológica en cada departamento y coordinar acciones conjuntas en este proceso sanitario que preocupa a todos y en el que es necesario continuar con la labor legislativa de manera remota.



En la oportunidad, y considerando la posibilidad de estar comunicados al instante en forma virtual, los Senadores de ambos Bloques manifestaron la realidad de sus jurisdicciones al tiempo que expresaron su postura sobre la protesta policial en el orden nacional.



En éste sentido, en un pronunciamiento conjunto como Cámara de Senadores de Catamarca, coincidieron en la preocupación que genera la situación imperante en el orden nacional y aún cuando consideraron que dicho reclamo es justo, bregaron por el sistema democrático y el respeto a las Instituciones.



"Bregamos por el sistema democrático y que toda expresión por más justa que sea, se debe realizar en el marco de las instituciones de la democracia" sostuvo el Presidente Provisorio senador Oscar Vera al tiempo de ratificar el apoyo al Presidente de la Nación Alberto Fernández.



Desde la UCR, el senador Ariel Cordero señaló que: "Todo reclamo es justo, pero hay canales por los que deben girarse. Evidentemente no es la metodología de protesta y menos que menos en un país que sufrimos situaciones de violencia que no queremos nunca más y que pueden tener un efecto dominó al que no queremos llegar".



Con relación a la continuidad de las diferentes obligaciones parlamentarias, las reuniones de Comisiones como de Labor Parlamentaria y las Sesiones, se realizarán en forma remota, conforme lo establece el Reglamento Interno y el acuerdo de los Legisladores.



Dirigiéndose a los Senadores, el Vicegobernador agradeció el compromiso de cada uno y la necesidad de estar atentos a los requerimientos de la sociedad, enfatizando en "tomar todos los recaudos para cuidarnos y cuidar".



"La situación amerita que nos ocupemos y trabajemos de esta manera en el convencimiento de que todos somos un sólo Cuerpo Legislativo", subrayó el vicegobernador Dusso.