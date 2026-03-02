SOEM Capital va a paro por 48 horas en medio de una paritaria caliente

En un escenario de fuerte tensión salarial, el SOEM Capital resolvió avanzar con un paro por 48 horas que se llevará a cabo este jueves y viernes, luego de que la decisión fuera aprobada por unanimidad en asamblea de trabajadores municipales. La medida se inscribe en el marco de una paritaria caliente, atravesada por diferencias sustanciales entre la propuesta oficial y la demanda sindical.

La determinación fue comunicada este lunes por la Comisión Directiva y el Cuerpo de delegados, quienes informaron que la resolución surgió tras someter la situación a consideración de los trabajadores. En ese ámbito deliberativo, los municipales capitalinos votaron de manera unánime avanzar con medidas de fuerza en busca de mejoras salariales.

Una negociación con posiciones distantes

El conflicto se profundizó luego de la reunión mantenida el pasado viernes entre el gremio y el Ejecutivo comunal, en el marco de la negociación paritaria. En ese encuentro, la administración municipal presentó una oferta de recomposición salarial del 5% de incremento, propuesta que fue rechazada de plano por la conducción sindical.

La postura del sindicato había sido clara desde el inicio del proceso: el pedido formal del SOEM Capital fue de un 20% de incremento salarial. La distancia entre ambas cifras marcó el tono de la discusión y anticipó un desenlace conflictivo.

En términos concretos, las posiciones quedaron establecidas de la siguiente manera:

Oferta del Ejecutivo comunal: 5% de incremento salarial.

Solicitud del SOEM Capital: 20% de incremento salarial.

Resultado inmediato: rechazo de la propuesta oficial y convocatoria a asamblea.

La negativa gremial a aceptar el 5% abrió una nueva etapa dentro del proceso de negociación, trasladando la definición al conjunto de los trabajadores.

De la convocatoria a la asamblea al plan de lucha

Tras el rechazo de la oferta, el gremio había anunciado la convocatoria a una asamblea general prevista para mañana martes, con el objetivo de definir los pasos a seguir frente a la falta de acuerdo. Sin embargo, los tiempos se aceleraron.

Este lunes, en asamblea, los trabajadores no solo ratificaron el rechazo a la propuesta oficial sino que avanzaron directamente en la definición de un plan de lucha, que quedó formalizado con la decisión de realizar un paro de 48 horas.

La medida fue aprobada por unanimidad, un dato que desde el ámbito sindical refleja un fuerte respaldo interno a la conducción y a la estrategia adoptada frente al Ejecutivo comunal. El paro alcanzará a los municipales capitalinos y se desarrollará durante dos jornadas consecutivas, jueves y viernes.

Un conflicto en plena paritaria

La situación se inscribe en una negociación paritaria que, lejos de cerrarse, suma un nuevo capítulo de tensión. La diferencia de 15 puntos porcentuales entre la oferta oficial y el pedido sindical constituye el núcleo del conflicto.

Desde el gremio sostienen la necesidad de una recomposición mayor, mientras que la administración comunal formalizó una propuesta concreta del 5%. Sin acuerdo a la vista, la decisión de avanzar con medidas de fuerza marca un punto de inflexión en el diálogo entre las partes.

La declaración de paro no solo expresa el desacuerdo con la oferta salarial sino que instala un escenario de mayor presión en el marco de la negociación. La medida de fuerza aparece así como una herramienta adoptada por los trabajadores para intentar modificar la propuesta inicial del Ejecutivo.

Unanimidad y definición sindical

La aprobación unánime del paro en asamblea constituye uno de los elementos centrales de la jornada. La Comisión Directiva y el Cuerpo de delegados destacaron que la decisión fue adoptada tras poner la situación a consideración de los trabajadores, quienes respaldaron la medida sin disidencias.

De esta manera, el SOEM Capital formalizó su plan de lucha en medio de una negociación abierta y con posiciones aún distantes. El paro de 48 horas se presenta como el primer paso de una estrategia que, según lo resuelto, busca alcanzar mejoras salariales en un contexto de discusión paritaria que permanece sin acuerdo.

Con el anuncio ya confirmado, la atención queda ahora puesta en el desarrollo de las jornadas de protesta previstas para jueves y viernes y en la eventual reanudación del diálogo entre el gremio y el Ejecutivo comunal, en una negociación que continúa abierta y marcada por la tensión.