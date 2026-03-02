Nahuel Gallo es sometido a estudios médicos tras su regreso al país

El gendarme Nahuel Gallo se realizaba este lunes diversos estudios médicos en el Edificio Centinela, ubicado en el barrio porteño de Retiro, en el marco de un control integral de su estado de salud tras su regreso al país.

La instancia médica constituye el primer paso formal luego de su retorno, y forma parte de un protocolo orientado a evaluar su condición física general. Según trascendió, una vez finalizados los estudios previstos, Gallo sería trasladado a su domicilio. Allí lo esperan su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, quienes permanecen a la espera de su llegada para concretar el reencuentro familiar luego del período de detención que atravesó en Venezuela.

Un estado de salud debilitado

De acuerdo con la información conocida, el estado de salud de Gallo estaría debilitado. Esta condición estaría vinculada a que el gendarme venía llevando a cabo una huelga de hambre en el lugar donde estuvo detenido en Venezuela.

El impacto físico de esa medida adoptada durante su reclusión es uno de los factores que motivan la realización de los estudios médicos en el Edificio Centinela. El objetivo es establecer con precisión su estado general y determinar los pasos a seguir en su recuperación.

La evaluación médica contempla distintos análisis destinados a obtener un diagnóstico integral, considerando el desgaste que implica una huelga de hambre prolongada y el contexto de detención en el que se desarrolló.

Estudios y posterior traslado

El procedimiento previsto contempla dos etapas claras:

Realización de estudios médicos en el Edificio Centinela.

Traslado a su vivienda una vez concluidos los exámenes.

Además, trascendió que, luego de concretarse el traslado a su domicilio, Gallo tendrá un seguimiento de su salud en general. Este acompañamiento posterior busca monitorear su evolución y atender cualquier eventualidad derivada de su estado físico actual.

La decisión de efectuar controles médicos antes del traslado definitivo responde a la necesidad de contar con un panorama clínico completo, especialmente ante el antecedente de la huelga de hambre.

El reencuentro familiar

Mientras se desarrollan los estudios, en su casa lo aguardan su esposa María Alexandra Gómez y su hijo Víctor. El traslado al hogar marcará un momento clave, no solo desde el punto de vista médico, sino también en el plano personal y familiar.

La permanencia en el ámbito doméstico permitirá que Gallo continúe su recuperación en un entorno cercano, acompañado por su familia, mientras se mantiene el seguimiento de su estado de salud.

Un proceso de recuperación bajo control

El paso por el Edificio Centinela se presenta como una instancia técnica y necesaria para evaluar las consecuencias físicas de la detención y de la huelga de hambre realizada en Venezuela.

Los puntos centrales de esta etapa son:

Diagnóstico integral de su estado de salud.

Determinación de posibles afecciones derivadas del debilitamiento.

Planificación de un seguimiento médico posterior.

Si bien el estado de salud estaría debilitado, la información difundida indica que tras la realización de los estudios será trasladado a su domicilio, donde continuará bajo observación y control médico.

Así, el proceso de retorno de Nahuel Gallo incluye ahora una fase sanitaria orientada a garantizar su recuperación física, antes de retomar progresivamente la normalidad en el ámbito familiar.