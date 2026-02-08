Sturzenegger y el FMI: sintonía en Arabia por la Agenda 2026

El escenario económico internacional ha concentrado su atención este domingo en la ciudad de AlUla, Arabia Saudita. Allí, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvo una reunión de alto nivel con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Este encuentro se produce en un momento bisagra para la administración de Javier Milei, coincidiendo cronológicamente con la llegada de una misión técnica del organismo a la Argentina para supervisar el cumplimiento del acuerdo por US$20.000 millones.

La conversación entre Sturzenegger y Georgieva no solo se limitó a la coyuntura inmediata, sino que proyectó las bases para el futuro cercano al trabajar específicamente en la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico. Según declaraciones del propio ministro tras el encuentro, los avances en materia de desregulación que está llevando adelante el gobierno nacional se han posicionado como un ejemplo para otros países. Sturzenegger utilizó sus canales oficiales para señalar que la reunión estuvo centrada primordialmente en los lineamientos de trabajo del mencionado comité para el próximo año.

Por su parte, la titular del FMI calificó como excelente el intercambio con el funcionario argentino. Georgieva destacó que el diálogo permitió profundizar en la agenda del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, además de abordar la aplicación práctica de los debates del organismo ante los países miembros del FMI. Este respaldo simbólico ocurre mientras el país atraviesa un proceso de transformación estructural que busca reducir la intervención estatal, un pilar que el ministro defendió como el motor del desarrollo para el mediano plazo.

Mientras en Arabia Saudita se discutía la visión macro del futuro, en Buenos Aires la realidad de las metas tomaba protagonismo. Un equipo técnico del FMI, encabezado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, inició formalmente la segunda revisión del acuerdo. El objetivo de esta comitiva es evaluar el desempeño del programa económico hasta fines de 2025, enfocándose en el cumplimiento de los objetivos fiscales y externos.

En el plano fiscal, el Gobierno logró resultados positivos al alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI, cifra que superó la meta pactada del 1,3%, aunque se situó levemente por debajo de la expectativa oficial de llegar al 1,6%. Sin embargo, la situación en el frente externo presenta mayores complicaciones, ya que la acumulación de reservas quedó lejos de lo acordado. Según estimaciones privadas, el incumplimiento rondó los US$11.000 millones, lo que obligará a la Argentina a solicitar un waiver por el desvío, a pesar de que el Banco Central retomó las compras en el inicio de 2026 sumando casi US$1300 millones.

La relevancia de Sturzenegger en el esquema oficial se reafirmó tras los recientes cambios en la agenda del Presidente. Debido a que Javier Milei fue convocado para la reunión inaugural del "Board of Peace" el 19 de febrero en Washington DC, el mandatario decidió participar de forma virtual en la cumbre de Mar-a-Lago. En consecuencia, se informó oficialmente que Sturzenegger será quien participe en las actividades presenciales previstas en los Estados Unidos.

El horizonte inmediato depende de la aprobación de la auditoría en curso, la cual el Gobierno da por descontado superar. De ser así, el FMI habilitará un desembolso de US$1000 millones. Esta revisión coincide además con la discusión por la actualización del Índice de Precios al Consumidor, uno de los compromisos técnicos asumidos por el país ante el organismo para garantizar la transparencia de sus indicadores.