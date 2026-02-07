Traslado histórico: el sable corvo de San Martín regresa al Regimiento de Granaderos

En una jornada de profunda relevancia histórica para la República Argentina, ha dado inicio el traslado del sable corvo que perteneciera al General José de San Martín. La operación logística y protocolar consiste en el desplazamiento de la emblemática pieza desde su actual custodia en el Museo Histórico Nacional con destino final al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Según confirmaron fuentes oficiales, este movimiento marca el inicio de los homenajes oficiales que buscan honrar la memoria del Padre de la Patria en sitios clave de su trayectoria militar, devolviendo el arma de combate al cuartel de la unidad que él mismo fundó.

La reliquia, considerada el símbolo máximo de la gesta libertadora y de la disciplina del ejército sanmartiniano, será el eje central de las actividades programadas para la fecha. Este traslado no solo implica una cuestión administrativa entre dependencias estatales, sino que representa un puente simbólico entre el resguardo museológico y la vida institucional activa de las fuerzas nacionales.

El acto central en las tierras de San Lorenzo

El punto cúlmine de esta conmemoración tendrá lugar en la localidad santafesina de San Lorenzo, sitio de valor estratégico incalculable por ser el escenario histórico donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas. El acto central, que está programado para dar inicio a las 19:00 horas, contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezará la ceremonia en este suelo emblemático de la victoria patriótica.

Asimismo, se ha confirmado la participación del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien acompañará al jefe de Estado en el homenaje. La elección de San Lorenzo para la realización de este acto reafirma la importancia de las gestas militares en la construcción de la soberanía argentina.

Con la llegada del sable al Regimiento de Granaderos, se cierra un ciclo de traslados para dar paso a una ceremonia de máxima jerarquía política y militar, recordando el coraje de aquellos que combatieron bajo el mando de San Martín por la libertad del continente.