El Gobierno evalúa extender las extraordinarias para blindar la reforma laboral

A solo cuatro días del inicio de las sesiones extraordinarias, la administración de Javier Milei debate internamente una modificación estratégica del calendario legislativo. La intención de la mesa política es postergar el cierre del periodo, inicialmente previsto para el 27 de febrero, extendiéndolo hasta el 28 de febrero.

Esta medida busca garantizar que la reforma laboral obtenga la sanción definitiva antes de la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Desde el círculo presidencial admiten que la posibilidad es alta, aunque el escenario final dependerá de la dinámica en el Senado. La urgencia responde a un proceso de discusión técnica que lleva casi un año y que ahora busca una validación en Diputados sin alteraciones al texto original.

El oficialismo enfrenta complicaciones logísticas debido al fin de semana largo de Carnaval, que mantendrá el Congreso inoperante el lunes 16 y martes 17 de febrero. Este bache temporal dificulta el traslado de los legisladores y el cumplimiento de los plazos de 48 horas necesarios para enviar una media sanción de una cámara a otra.

A esto se suma un obstáculo técnico que en los despachos oficiales reconocieron con autocrítica: el reglamento prohíbe emitir dictámenes 10 días o menos antes del fin de las sesiones. Bajo el esquema actual, el Gobierno quedó imposibilitado de dictaminar el 18 de febrero, lo que vuelve indispensable la prórroga por decreto para destrabar el trámite parlamentario.

Seguridad y minería en la lista de espera

Mientras la reforma laboral encabeza las prioridades, la agenda presidencial se ha cargado con otros proyectos de alto impacto: