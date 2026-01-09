Trump amenazó con tomar Groenlandia "por las buenas o por las malas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que habrá un acuerdo para que su país adquiera Groenlandia en un tiempo no muy lejano "les guste o no", a los pobladores locales y también a Dinamarca, al cual pertenece ese territorio.

"Quisiera lograr un acuerdo por la vía fácil, pero si no lo logramos por la vía fácil, lo haremos por la vía difícil", dijo el presidente estadounidense a los reporteros en un evento en la Casa Blanca, y agregó que "hará algo con respecto a Groenlandia, les guste o no".

Cuando se le preguntó sobre un informe de los medios en el sentido de que la Casa Blanca está considerando pagar a los groenlandeses por su acuerdo para unirse a Estados Unidos, Trump respondió que "todavía no estoy hablando de dinero".

Tanto Groenlandia como Dinamarca han dejado en claro que la isla no está a la venta.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el lunes que "si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo cesa, incluyendo a la OTAN y también la seguridad establecida al fin de la Segunda Guerra Mundial". Dinamarca es miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea.

Trump dijo que Estados Unidos iniciará ataques terrestres contra cárteles de la droga



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país comenzará a ejecutar ataques terrestres contra los cárteles de narcotráfico.

"Hemos aniquilado el 97%de las drogas que entraban por el mar y ahora vamos a empezar a golpear en tierra con relación a los cárteles", declaró Trump en una entrevista con Fox News.

"Los cárteles están gobernando México", añadió, sin ofrecer más detalles sobre los planes en un informe de Xinhua.

Sus declaraciones se producen tras una operación militar de varios meses contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe, así como la incursión el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto con su mujer.

La pareja fue trasladada posteriormente a Nueva York para enfrentar lo que Washington describió como "tráfico de drogas" y otros cargos federales.

Durante la entrevista, Trump señaló que Estados Unidos ganaría una gran suma de dinero vendiendo petróleo venezolano.

"Vamos a ganar miles y miles de millones de dólares en petróleo", confesó y agregó: "Serán billones de dólares, pero vamos a quedarnos allí hasta enderezar el país".

Trump también manifestó su esperanza de que las petroleras estadounidenses contribuyan a reconstruir la industria del petróleo en Venezuela.

Según informaciones periodísticas, la Casa Blanca está tratando de ampliar una reunión con ejecutivos del petróleo, prevista para este viernes, entre el escepticismo de las principales compañías petroleras.

Trump reveló que espera "decir hola" a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien se prevé que llegue la semana que viene a Washington. Trump desechó previamente la opción de trabajar con Machado diciendo que "no tiene apoyo interno ni el respeto dentro del país".

En tanto, descartó, nuevamente, la posibilidad de unas elecciones en el país sudamericano rico en petróleo a corto plazo.

Anteriormente, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció que parte de su trabajo ahora es "intentar asegurar que Venezuela está estable" y garantizar que el Gobierno venezolano en funciones "escucha de verdad a Estados Unidos y hace lo que Estados Unidos necesita que haga bajo el interés de nuestro país".