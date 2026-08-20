Turismo y cultura: el CFI amplía su aporte a Catamarca y suma $450 millones

El Gobierno de Catamarca y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) acordaron ampliar los recursos destinados al desarrollo y la promoción del turismo sustentable y las industrias culturales en la provincia. El gobernador Raúl Jalil y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, firmaron en la ciudad de Buenos Aires una nueva adenda al convenio que ambas partes habían suscripto a comienzos de este 2026.

El nuevo acuerdo establece un incremento de $450.000.000 en los fondos contemplados originalmente. Ese aporte será destinado por la provincia a las actividades de promoción turística que ya estaban previstas dentro del Plan de Acción Técnica, pero que, a partir de esta ampliación, podrán desarrollarse durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.

La decisión se inscribe en una línea de trabajo que tiene como eje profundizar las políticas orientadas al crecimiento de las actividades turísticas y culturales en Catamarca. El acuerdo refleja, además, un punto de coincidencia entre el Gobierno provincial y el CFI respecto de la importancia de continuar desarrollando herramientas que contribuyan a posicionar a Catamarca como un destino de creciente atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

Presupuesto ampliado

La adenda modifica el alcance económico del convenio firmado al inicio de 2026. El CFI elevó en $450.000.000 el presupuesto original, con una asignación específica para las acciones de promoción turística contempladas previamente.

De esta manera, el financiamiento permitirá avanzar durante cuatro meses consecutivos en actividades que forman parte de la planificación ya establecida. La ampliación concentra los recursos en el tramo final del año, con acciones previstas para:

Septiembre de 2026.

Octubre de 2026.

Noviembre de 2026.

Diciembre de 2026.

El destino de estos fondos está específicamente vinculado con las actividades de promoción turística previstas en el Plan de Acción Técnica. La ampliación presupuestaria busca, de este modo, dar continuidad a una estrategia que combina turismo sustentable e industrias culturales como herramientas para el desarrollo provincial.

Turismo e industrias culturales

El nuevo aporte reafirma la alianza estratégica entre Catamarca y el CFI, orientada al desarrollo de herramientas que permitan fomentar la producción y el turismo sustentable. En este esquema, las acciones de promoción no se presentan como iniciativas aisladas, sino como parte de una planificación que apunta a consolidar la presencia de la provincia y sus atractivos.

Entre los objetivos planteados a partir de este trabajo conjunto se encuentran la consolidación de la imagen de Catamarca, la posibilidad de atraer inversiones y la generación de empleo genuino.

El turismo y las industrias culturales se han convertido así en un pilar fundamental dentro de los acuerdos alcanzados entre la provincia y el organismo. La ampliación de los fondos representa una continuidad de ese vínculo y permite extender las acciones previstas para el cierre de 2026.

El respaldo a eventos y espacios de promoción

La cooperación entre Catamarca y el CFI en materia de turismo e industrias culturales también contempla el acompañamiento a iniciativas que tienen un lugar destacado en la agenda provincial. Entre ellas se encuentra la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los eventos emblemáticos mencionados dentro de este esquema de apoyo.

A su vez, los acuerdos incluyen la participación en ferias y exposiciones destinadas a promocionar los atractivos catamarqueños tanto dentro del país como en el exterior. Estos espacios forman parte de las herramientas utilizadas para mostrar la oferta provincial y fortalecer su posicionamiento ante visitantes.

El nuevo aporte de $450.000.000 se suma a esa estrategia y permite proyectar nuevas acciones de promoción para los últimos cuatro meses del año. La planificación contempla así la continuidad de actividades vinculadas con la difusión turística y cultural de Catamarca.