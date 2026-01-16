Venezuela anuncia hito energético con primera exportación de gas licuado

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que firmó un contrato para que el país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP), marcando un hito en el desarrollo de su sector energético y abriendo expectativas en economías regionales argentinas que tienen en el gas y el petróleo rubros relevantes, como es el caso de Catamarca.

Rodríguez hizo el anuncio durante un consejo de economía con empresarios, transmitido por la televisión estatal, y destacó que "saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela", aunque no informó la duración del convenio ni con qué empresas o países fue firmado.

Un contrato histórico para la industria gasífera venezolana

El contrato suscripto representa la primera vez que Venezuela comercializa formalmente GLP con destino a mercados externos, un paso inédito para su industria energética. La mandataria encargada subrayó que el acuerdo es parte de un proceso que el país venía gestionando desde hacía meses, incluso en medio de las sanciones que Estados Unidos impuso a la industria petrolera venezolana desde 2019.

Rodríguez, que anteriormente ocupó la vicepresidencia del país, ya había señalado en octubre pasado que estaban trabajando con "importantes transnacionales" de gas para lograr la exportación de la llamada "primera molécula". En esa ocasión, también destacó que Venezuela cuenta con las mayores reservas de gas de la región y señaló la presencia de inversiones rusas en proyectos de gas costa afuera.

Contexto internacional y vínculo con Estados Unidos

El anuncio se produce en un momento en que la industria petrolera venezolana vuelve a estar en el centro del diálogo con Estados Unidos, que ha informado que recibirá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, cuya venta controlará. Este acercamiento energético se da en medio de un contexto político y económico complejo, en el que la apertura de nuevos mercados y productos energéticos figura como un elemento clave para la recuperación económica.

El presidente de Panamá informó que fue liberado el preso político Javier Olmedo Núñez

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes la excarcelación en Venezuela del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez, quien permanecía detenido desde junio pasado por un presunto caso de espionaje.

"Celebro la liberación en Venezuela del compatriota Javier Olmedo Núñez según información recibida. Ahora, pronto retorno a casa", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Según había informado la Cancillería panameña, Núñez fue detenido el 13 de junio cuando se encontraba a bordo de una embarcación de bandera panameña que fue interceptada en la zona económica exclusiva venezolana por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Las autoridades de ese país acusaron a la tripulación de un supuesto espionaje, aunque Panamá precisó que Núñez se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores. El caso fue elevado ante organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se expuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA).