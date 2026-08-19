Villarruel cruzó con ironía a Cerimedo y recordó su viejo respaldo a Karina Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a utilizar las redes sociales para responder a una antigua publicación de Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, quien actualmente es colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

El intercambio se produjo luego de que Cerimedo fuera acusado este martes de tentativa de femicidio por la Fiscalía de Bolivia, a raíz de un ataque en el que su expareja, Nadia Beller, recibió tres tiros. En ese contexto, Villarruel recuperó una publicación que Cerimedo había realizado en 2024 y que estaba dirigida contra la entonces creciente disputa política entre la vicepresidenta y el entorno del presidente Javier Milei.

La titular del Senado respondió en su cuenta de la red social X con una frase breve y cargada de ironía: "Qué mal que envejeció todo".

La expresión fue utilizada como respuesta a un posteo anterior del exasesor presidencial, en el que había tomado posición a favor de Karina Milei y cuestionado a Villarruel.

El mensaje de Cerimedo de 2024

La publicación original de Cerimedo había sido realizada en 2024, en un momento marcado por la tensión política entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

"Sobre el tema Villarruel solo voy a decir: @KarinaMileiOk was always right (Karina Milei siempre tuvo razón)", había escrito Cerimedo en su cuenta de X. El mensaje expresaba de manera directa su respaldo a Karina Milei, secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, al mismo tiempo que se refería al denominado "tema Villarruel".

La publicación quedó vinculada a un período en el que el jefe de Estado había decidido separarse políticamente de Villarruel y exponer públicamente la fractura con la vicepresidenta. En ese momento, Javier Milei había acusado a Villarruel de ser cercana a "la casta" y "el círculo rojo". También había dejado en claro que la vicepresidenta ya no tenía "ninguna injerencia" en las principales decisiones del Gobierno.

Ese era el contexto en el que Cerimedo había publicado su respaldo a Karina Milei y había cuestionado a Villarruel.

La publicación que volvió a aparecer

El episodio tomó una nueva dimensión este martes, cuando un usuario de X compartió nuevamente la publicación de Cerimedo y escribió: "Bien por @VickyVillarruel, tomando distancia de estos enfermos". El mensaje estaba dirigido a la vicepresidenta y recuperaba aquel posteo de 2024, pero ahora en un contexto completamente diferente, marcado por la acusación judicial contra Cerimedo en Bolivia.

Villarruel decidió responder al usuario y aprovechó la oportunidad para referirse directamente a aquella antigua publicación.

Su respuesta fue breve: "Qué mal que envejeció todo". La frase funcionó como una referencia directa al contenido del mensaje que Cerimedo había publicado años atrás, especialmente a su afirmación de que Karina Milei "siempre tuvo razón" respecto de Villarruel.

El cruce entre pasado y presente

El intercambio volvió a poner en escena una publicación realizada en 2024 que había quedado asociada a uno de los momentos de mayor exposición de la fractura política entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

En aquel momento, Cerimedo había expresado públicamente su respaldo a Karina Milei. Su mensaje había sido publicado mientras el presidente decidía tomar distancia de su vicepresidenta y hacía explícitas sus diferencias con ella.

Ahora, la propia Villarruel recuperó aquella publicación para responder de manera irónica a un usuario que había compartido el mensaje. El contraste quedó sintetizado en las pocas palabras utilizadas por la vicepresidenta: "Qué mal que envejeció todo".

La respuesta no agregó nuevos argumentos al intercambio, pero sí recuperó el contenido de aquella publicación de 2024 y lo colocó nuevamente en circulación en las redes sociales.