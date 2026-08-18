Tras la detención de Cerimedo habló la exnovia y lo responsabilizó por el ataque

Nadia Shirley Beller Delgado, abogada de 33 años y exnovia de Fernando Cerimedo, responsabilizó al consultor político y exasesor de Javier Milei por el ataque que sufrió el lunes por la noche, cuando recibió cuatro impactos de bala.

Desde el hospital de la ciudad de Santa Cruz, donde se encontraba internada, Beller Delgado dialogó con el medio boliviano DTV y describió el episodio en términos contundentes. "Si no fingía estar muerta, me remataban", aseguró. La abogada también afirmó que conoce a quienes, según su acusación, participaron del ataque. "Sabe quiénes son los sicarios que la mataron", sostuvo al referirse a sí misma y a quienes habría identificado como responsables del hecho.

En su relato, apuntó directamente contra Cerimedo y aseguró: "Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son. La gente de la Policía que él maneja son de elite y no responde órdenes de nadie".

La acusación alcanzó también al funcionamiento político y de seguridad en Bolivia. "Aquí no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo. Y lo van a cubrir a todos", sentenció.

El vínculo con Cerimedo y lo que descubrió

Beller Delgado relató que, con el tiempo, fue "descubriendo situaciones" relacionadas con el vínculo entre Cerimedo y quienes participaron del ataque. Según su versión, esas circunstancias la llevaron a considerar que ambos "tuvieron un contubernio para deshacerse de ella".

En su exposición también explicó cómo, según afirmó, funciona la actividad del consultor político. "Cerimedo hace campañas de política y su pago es a través de contratos, que ellos negocian con empresas grandes", manifestó.

Fue en ese contexto cuando involucró a una de las exparejas de Cerimedo y comenzó a relatar situaciones vinculadas con la relación que mantenían. Según recordó, hubo un episodio en el que advirtió que Cerimedo le mentía acerca de su vínculo con una expareja. "Me dijo que ella lo engañó, que cuando estaba embarazada tuvo que hacerse un ADN y que hace cuatro años no la tocaba", contó.

La abogada sostuvo que posteriormente descubrió información que contradecía esa versión.

La denuncia de violencia

Beller Delgado afirmó que en abril descubrió conversaciones románticas entre Cerimedo y su expareja. Según relató, lo confrontó por esa situación y fue entonces cuando habría ocurrido el primer episodio de violencia física que denunció públicamente.

"Lo encaré y esa fue la primera vez que, según él para neutralizarme, me ahorcó", afirmó. De acuerdo con su relato, Cerimedo no respondió si las conversaciones eran verdaderas o falsas. En cambio, siempre según la versión de la abogada, le dijo que la otra mujer había comenzado a sospechar sobre ella y que él había intentado engañarla para impedir que viajara a Bolivia.

Beller Delgado también sostuvo que la relación continuó hasta que descubrió lo que, según su versión, estaba ocurriendo. "Cerimedo mantuvo una relación conmigo hasta que descubrí todo", señaló.

Luego reiteró las acusaciones por violencia física: "Por eso él me golpeó y yo contacté a una persona para mostrarle la tentativa de homicidio, porque me ahorcó". Según afirmó, esa persona intervino enviando periodistas y policías para conocer el caso. Sin embargo, Beller Delgado aseguró que "el asesor Mauricio y otros operadores del gobierno se encargaron de tapar ese hecho".

Acusaciones sobre presunta corrupción

En otro tramo de la entrevista, la abogada puso el foco sobre lo que describió como presuntos hechos de corrupción vinculados con Cerimedo. "Mandé fotos de las cajas llenas de billetes que tenía Cerimedo, de los hechos de corrupción", aseguró. También afirmó que "el resto del dinero lo tiene su testaferro, que vive en el mismo edificio de La Paz".

Según su relato, cuando intervino la fiscalía, la situación habría sido encubierta: "Pero cuando fue la fiscalía taparon todo, no quedó ningún rastro", sostuvo.

Beller Delgado agregó que recibió pedidos para negar lo que había denunciado. "Me pidieron que negara todo", afirmó. En ese contexto, relató una situación que, según su versión, habría funcionado como un mecanismo de presión. "En ese momento, Fernando me dijo que se iba a suicidar si yo lo mandaba a la cárcel. Ante ese chantaje no abrí la puerta", explicó.

🔴 "INTENTARON SILENCIARME Y TENGO LA PLENA CERTEZA DE QUE VAN A TERMINAR DE ACABAR CON MI VIDA"



💢 Nadia Beller rompió el silencio tras el brutal ataque que sufrió en Bolivia, hecho que estaría vinculado con el ex asesor presidencial Fernando Cerimedo. https://t.co/n4WRQfTcu7 pic.twitter.com/w7ZcEkDMcz — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 18, 2026

Una denuncia ante el Gabinete

La abogada volvió a referirse a las consecuencias físicas que, según afirmó, sufrió durante uno de los episodios de violencia.

"Me hicieron atender con el médico personal del Presidente porque tenía marcas en el cuello, no podía tragar", indicó.

Beller Delgado también aseguró que puso estos hechos en conocimiento de la mesa de Gabinete de Rodrigo, pero sostuvo que no recibió una respuesta que, según su relato, permitiera avanzar sobre las denuncias.

"Yo hice saber esto a la mesa de Gabinete de Rodrigo y tampoco dijo nada. Hay un contubernio de todo el gobierno", afirmó. En la misma línea, volvió a señalar a la Policía y sostuvo: "La Policía no va a actuar en contra de este señor porque él maneja la Policía".

El supuesto engaño para llevarla al hotel

Al explicar cómo llegó al lugar donde finalmente fue atacada, Beller Delgado relató que recibió una convocatoria que, según su versión, tenía como objetivo llevarla hasta un hotel bajo un pretexto.

"Como activista, me llegan muchas denuncias. Me citaron, supuestamente, para darme un caso de violación a una nena de 13 años", contó. La abogada sostuvo que fue convocada bajo ese argumento y que quienes la contactaron no quisieron decirle quién les había proporcionado su número. Según explicó, le dijeron que tenían miedo y lograron que se trasladara hasta ese hotel.

En su relato, también vinculó esa situación con una conversación que Cerimedo habría mantenido con "Tuco", identificado como Marco Antonio Oviedo Huerta, ministro de Gobierno de Bolivia.

"Cerimedo habló por teléfono del caso con 'Tuco' (Marco Antonio Oviedo Huerta-ministro de Gobierno de Bolivia). Pero no sé si es un caso inventando o fingió", relató.

Según continuó, Cerimedo le habría indicado que no había nada sólido y luego la envió con dos custodios supuestamente al lugar.

La advertencia que confirmó que era una trampa

El relato de Beller Delgado continuó con el momento en que, según su versión, la persona con la que debía encontrarse le advirtió que la situación era una trampa.

"La persona con la que me tenía que encontrar me dijo 'Doctora, nos ha fallado. Es una trampa. ¿Por qué vino con la Policía? Mi hijo identificó a su compañero'", relató. La frase, de acuerdo con su testimonio, le permitió advertir que el encuentro al que había sido convocada no era lo que inicialmente le habían planteado.

El episodio antecedió al ataque en el que recibió cuatro impactos de bala y que motivó su internación en el hospital de la ciudad de Santa Cruz.

El último contacto con Cerimedo

Consultada acerca de cuándo había sido la última vez que tuvo contacto con Fernando Cerimedo, Beller Delgado aseguró que hablaron hasta instantes antes de que ella saliera del hotel.

"Hablé hasta un segundo antes de que saliera del hotel", sostuvo. Según explicó, en ese momento se encontraba dentro del establecimiento y había un retraso. "Yo estaba adentro, se retrasaron y aproveché para comer. Me avisaron que la persona ya había llegado", relató.

Su testimonio reconstruyó así los momentos previos al ataque y volvió a colocar el vínculo con Cerimedo en el centro de sus acusaciones.