Gobernadores del NOA buscan convertir el crecimiento minero en desarrollo regional

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participó del cierre del encuentro "Minería y Proveedores: Dinamizando las Economías Regionales", realizado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La jornada reunió a los mandatarios de las tres provincias que integran la Mesa del Litio: Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; Carlos Sadir, gobernador de Jujuy; y Jalil, por Catamarca.

También participó del encuentro el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, en el marco de la articulación conjunta que mantienen las tres provincias litíferas.

La jornada tuvo como eje la importancia de avanzar en una agenda federal destinada al desarrollo de proveedores para la cadena de valor minera, en un escenario caracterizado por una expansión proyectada de la demanda global de litio y cobre.

El encuentro buscó reunir en un mismo espacio a los distintos actores vinculados con la actividad: gobiernos provinciales, empresas mineras, cámaras de proveedores y organismos técnicos. El objetivo planteado fue avanzar en herramientas y líneas de trabajo que permitan fortalecer la participación de proveedores en la actividad minera y potenciar el impacto de ese crecimiento sobre las economías regionales.

El rol de la Mesa del Litio

Uno de los ejes centrales del cierre fue la articulación entre Catamarca, Salta y Jujuy, provincias que conforman la Mesa del Litio.

Durante el panel de cierre, moderado por la diputada nacional y directora ejecutiva de la Mesa del Litio, Fernanda Ávila, y la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart, los gobernadores coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias litíferas y el sector privado.

El planteo compartido estuvo vinculado con una premisa central: que el crecimiento de la actividad minera pueda traducirse en desarrollo real para las economías regionales. En ese sentido, la coordinación entre los gobiernos provinciales y las empresas aparece como una herramienta para acompañar la expansión de la minería y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos con los proveedores que forman parte de la cadena de valor.

La Mesa del Litio fue destacada por Jalil como un espacio que permite coordinar políticas públicas entre las tres provincias.

"Cada vez la familia del litio crece más y fue una buena idea conformar la Mesa del Litio, porque coordinamos políticas públicas. Veo que también las empresas están creciendo en la idea de trabajar todos juntos", expresó el gobernador catamarqueño.

Jalil gobernadores NOA mineria

Crecimiento minero en desarrollo

El debate planteado durante la jornada estuvo atravesado por la necesidad de que la expansión de la actividad minera tenga un impacto concreto sobre las economías regionales.

El crecimiento proyectado de la demanda mundial de litio y cobre abre un escenario de expansión para la cadena minera, pero el encuentro puso el foco en la necesidad de acompañar ese proceso mediante el fortalecimiento de los proveedores, particularmente aquellos vinculados con las economías locales y regionales.

En este marco, los gobernadores coincidieron en que el trabajo coordinado entre las provincias y el sector privado resulta necesario para avanzar hacia un esquema en el que la actividad minera genere oportunidades más amplias dentro de las regiones donde se desarrolla.

La agenda de proveedores aparece así como uno de los componentes centrales del debate sobre el futuro de la minería, al involucrar tanto a las empresas mineras como a las cámaras empresariales y a los organismos técnicos que participan de la cadena de suministro.

Gobiernos, empresas y organismos técnicos

El encuentro "Minería y Proveedores: Dinamizando las Economías Regionales" fue impulsado por el CFI junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

La convocatoria reunió a representantes de diferentes sectores vinculados con la actividad minera, con el objetivo de abordar los desafíos y oportunidades asociados al desarrollo de proveedores. La jornada se desarrolló mediante distintos paneles, que permitieron abordar temas relacionados con la participación de las pequeñas y medianas empresas, el potencial del sector minero argentino y las dificultades que enfrentan los distintos actores que integran la cadena de suministro.

Entre los participantes estuvieron representantes de Rio Tinto Catamarca, de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca (FAPROMIN) y de organismos nacionales e internacionales.

La diversidad de actores convocados permitió poner en discusión distintas perspectivas vinculadas con el crecimiento del sector y con la necesidad de generar condiciones para que los proveedores puedan acompañar la expansión de la actividad minera.

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El desarrollo de proveedores

Uno de los temas abordados durante la jornada fue específicamente el desarrollo de proveedores PyME. El eje adquiere relevancia dentro de una actividad que atraviesa una etapa de expansión proyectada de la demanda global de litio y cobre.

El debate planteó los desafíos que enfrentan los actores de la cadena de suministro y la necesidad de generar una agenda que permita fortalecer su participación.

En ese escenario, la articulación entre las provincias que integran la Mesa del Litio adquiere un papel central. Para Jalil, la experiencia conjunta de Catamarca, Salta y Jujuy permite coordinar políticas públicas y, al mismo tiempo, acompañar una creciente disposición de las empresas a trabajar de manera articulada.

La mirada compartida por los tres mandatarios apuntó a que el crecimiento de la minería no quede limitado al desarrollo de los proyectos, sino que pueda generar un efecto más amplio sobre las economías regionales mediante la incorporación y el fortalecimiento de proveedores.

Catamarca en la agenda regional del litio

La participación de Raúl Jalil junto a los gobernadores de Salta y Jujuy volvió a colocar a Catamarca dentro de una estrategia conjunta de las provincias litíferas.

La presencia de representantes de Rio Tinto Catamarca y FAPROMIN en la jornada también reflejó la participación de actores vinculados directamente con la actividad y con el entramado de proveedores mineros de la provincia. El encuentro permitió, además, vincular la agenda provincial con una discusión de alcance federal, impulsada por el CFI, el BID, la UIA y CAEM, en torno al potencial del sector minero argentino y a los desafíos que presenta su cadena de suministro.