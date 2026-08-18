Jalil y gobernadores del Norte Grande acordaron con Nación un nuevo régimen de zonas cálidas

Este martes, el Palacio de Hacienda fue escenario de una reunión clave que marca un punto de inflexión en la política energética federal. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a sus pares del Norte argentino, participó de un encuentro con funcionarios de alto rango del Gobierno nacional, logrando avanzar en un acuerdo fundamental para ampliar los subsidios a la energía eléctrica destinados a esta estratégica región.

La mesa de diálogo: Actores y objetivos

El encuentro, desarrollado con el propósito de atender las particularidades climáticas del norte del país, estuvo encabezado por dos figuras centrales del gabinete nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La presencia de ambos funcionarios, junto a las autoridades nacionales del área energética, dio cuenta de la relevancia otorgada al reclamo provincial.

Además del mandatario catamarqueño Raúl Jalil, la representación regional estuvo conformada por los gobernadores:

Gustavo Sáenz (Salta)

Leandro Zdero (Chaco)

Carlos Sadir (Jujuy)

A esta delegación de gobernadores se sumaron, además, diversos funcionarios y equipos técnicos de otras jurisdicciones que integran la región, consolidando un frente de trabajo coordinado ante la Nación. Esta participación de Raúl Jalil en las negociaciones forma parte de una serie de gestiones constantes que los gobernadores del Norte Grande vienen llevando adelante ante el Ejecutivo nacional. El objetivo central ha sido persistente: lograr un esquema energético que reconozca y se adapte a las particularidades climáticas y económicas de la región.

El núcleo del acuerdo: Ajustes en los bloques subsidiados

Durante el desarrollo de la reunión, los mandatarios provinciales junto a sus equipos técnicos expusieron los fundamentos que justifican la imperiosa necesidad de una ampliación de los bloques subsidiados, especialmente considerando los períodos de mayor demanda eléctrica. Tras una instancia de diálogo, el planteo de las provincias fue escuchado y transformado de un reclamo histórico a una propuesta concreta de modificación del esquema vigente.

Los pilares técnicos del acuerdo alcanzado, que entrará en vigencia durante el período comprendido entre noviembre y abril, establecen los siguientes cambios:

Zonas muy cálidas: El bloque subsidiado se elevará de 300 a 550 kWh.

Zonas cálidas: El bloque subsidiado aumentará de 150 a 300 kWh.

Esta redefinición responde directamente al impacto que las altas temperaturas generan sobre el consumo eléctrico en las provincias norteñas, donde el uso de sistemas de refrigeración es una necesidad básica y no un lujo.

Relevancia para Catamarca y el compromiso federal

Para la provincia de Catamarca, este entendimiento adquiere una relevancia especial. La combinación de las características climáticas de buena parte del territorio provincial con el impacto directo que el consumo energético tiene sobre las economías familiares durante los meses de temperaturas más elevadas, convierte a esta medida en un alivio necesario para el bolsillo de los ciudadanos.

Tras el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al consenso alcanzado:

"En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible".

Con este paso, se cierra una instancia de negociación productiva donde el diálogo permitió transformar la demanda sostenida por los mandatarios del Norte en una solución operativa, proyectando un escenario de mayor previsibilidad y equilibrio frente a los desafíos climáticos que imponen las próximas temporadas estivales.