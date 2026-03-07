Zenteno ratifica su plan de obras y advierte por la crisis social

La apertura de las sesiones legislativas 2026 en el municipio de Valle Viejo se convirtió en el escenario donde la intendenta Susana Zenteno trazó un mapa detallado de su gestión. Ante el cuerpo deliberativo y la comunidad, la jefa comunal marcó una línea divisoria entre la imperiosa necesidad de transformar la infraestructura estructural del departamento y la contención de una crisis social que, según advirtió, golpea con dureza los cimientos de la economía local. Con un discurso de determinación política, la mandataria no solo defendió su plan de obra pública, sino que puso en valor el alto costo que implica gestionar en tiempos de incertidumbre macroeconómica.

La cloaca como símbolo de gestión y resistencia

El eje central de la exposición fue, sin dudas, el sistema de cloacas. Para Zenteno, esta obra no representa simplemente cemento y cañerías, sino una intervención histórica que había sido postergada durante 13 años por las gestiones anteriores. Al calificarla como "la mayor obra de nuestra historia", la intendenta reconoció explícitamente los efectos colaterales de su ejecución: las molestias, incomodidades y el enojo vecinal derivado de las complicaciones temporales que genera un despliegue de tal magnitud.

No obstante, su posición es inamovible. La jefa comunal enfatizó que, a diferencia de sus predecesores, ella decidió "ponerle el pecho" a la problemática. Bajo esta premisa, ratificó una postura firme: "Si tengo que pagar el costo político, lo voy a hacer cueste lo que cueste". Aseguró que la obra llegará a la totalidad del departamento con una fecha de finalización proyectada a dos años, subrayando que el proyecto trasciende la comodidad para convertirse en un imperativo de salud pública.

Infraestructura y presencia territorial

Más allá de la envergadura de la red cloacal, el balance de gestión municipal destacó una serie de intervenciones orientadas a mejorar la calidad de vida en los barrios. Zenteno sostuvo que el municipio basa su accionar en la escucha activa y el trabajo territorial permanente, manteniendo una presencia constante en los sectores más necesitados. Entre las acciones concretadas y proyectadas, se detallaron:

Pavimentación y bacheo: Tareas ejecutadas diariamente en distintos puntos del departamento.

Tareas ejecutadas diariamente en distintos puntos del departamento. Infraestructura urbana: Construcción de cordones cuneta y veredas.

Construcción de cordones cuneta y veredas. Recuperación de espacios públicos: Puesta en valor de áreas verdes y recuperación de infraestructura comunitaria, con especial mención al predio Las Tejas.

La intendenta fue tajante al señalar que existe la decisión política, junto a la "familia municipal", de continuar profundizando estas mejoras urbanas en todos los rincones de Valle Viejo.

La crisis social y el escenario nacional

Zenteno no esquivó la compleja realidad socioeconómica que atraviesan los habitantes. Con preocupación, advirtió sobre la existencia de una "emergencia social" que se manifiesta en el cierre de comercios, las dificultades que enfrentan las pymes y los obstáculos operativos para emprendedores y artesanos. Este panorama, según la jefa comunal, exige que el Estado mantenga políticas públicas enfocadas en la contención social y la generación de nuevas oportunidades.

Este diagnóstico se entrelazó con una crítica directa y profunda al clima político nacional. Zenteno cuestionó las formas del gobierno central, calificando al presidente como una figura "muy agresiva" y lamentando la pérdida de fuentes laborales. En palabras de la intendenta, la denigración hacia diputados y senadores por parte de quien conduce el país es un síntoma de una situación grave que afecta tanto el presente como el futuro de las próximas generaciones, exhortando a los vecinos a "abrir los ojos y el corazón".

Un llamado a la coherencia opositora

Finalmente, el mensaje de la intendenta incluyó un pedido explícito de responsabilidad hacia los distintos sectores políticos. Zenteno reclamó coherencia a la oposición, tanto de Valle Viejo como de Catamarca, al señalar que no existe compatibilidad posible entre solicitar obras, trabajo y servicios, y simultáneamente "aplaudir la motosierra" en sus viajes a Buenos Aires. Con este emplazamiento, concluyó su balance exigiendo que, si se pide desarrollo para los vecinos, se mantenga esa postura con coherencia en todos los ámbitos.