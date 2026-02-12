Alerta por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo en el interior provincial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una comunicación oficial de carácter urgente en la que establece una alerta amarilla por tormentas para una extensa porción del territorio catamarqueño. Esta advertencia climática, que tiene plena vigencia para la tarde y la noche de hoy, señala un cambio brusco en las condiciones atmosféricas que afectará de manera directa a la región del interior provincial.

La magnitud del fenómeno previsto ha llevado a las autoridades a poner bajo vigilancia meteorológica a los departamentos de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta. La situación descrita por el organismo técnico nacional no es menor, ya que se anticipa que el área de cobertura se verá afectada por tormentas localmente fuertes o severas, lo que requiere un monitoreo constante de la evolución de las nubes de tormenta en estas horas críticas.

La inestabilidad afectará tanto a los valles como a las zonas de mayor altitud de los departamentos mencionados, configurando un escenario de alerta generalizada que podría comprometer la normal circulación y las actividades al aire libre.

De acuerdo a las precisiones brindadas por el organismo, los fenómenos esperados presentan características que obligan a extremar los cuidados por parte de la población civil. La alerta amarilla implica que los habitantes de los departamentos afectados deben estar preparados para enfrentar contingencias de intensidad considerable.

El área se verá afectada por abundante precipitación en períodos breves de tiempo, lo que podría ocasionar anegamientos repentinos o crecidas en cauces de agua, sumado a una intensa actividad eléctrica y la ocasional caída de granizo. Asimismo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar una velocidad de hasta 80 km/h, capaces de derribar ramas, afectar tendidos eléctricos o desplazar objetos de gran tamaño. La combinación de estos factores técnicos define una situación de peligrosidad potencial que requiere la atención inmediata de los servicios de defensa civil, siendo la probabilidad de granizo uno de los puntos más destacados en el informe oficial dada la capacidad de daño que este meteoro posee en áreas de cultivo y zonas pobladas.

Por su parte, la situación en la Capital provincial presenta matices diferentes a los del interior en lo que respecta a la inmediatez del fenómeno. Durante la jornada de hoy, la probabilidad de tormentas es mucho más baja en comparación con los departamentos del oeste y el norte, alcanzando su pico máximo de 40% durante la noche de hoy. Esto sugiere que, si bien el cielo podría presentar nubosidad y condiciones inestables, los eventos más severos quedarían restringidos inicialmente a la zona cordillerana y del interior profundo. Sin embargo, esta relativa calma en el Valle Central será transitoria y no debe ser motivo de descuido para los residentes capitalinos.

Para la jornada de mañana viernes, las probabilidades de precipitaciones y tormentas aumentan de forma considerable al 70%, lo que indica que el sistema de mal tiempo se desplazará hacia el centro de la provincia con mayor vigor. Ante este incremento en las previsiones estadísticas, es de vital importancia que la ciudadanía comience a seguir las recomendaciones habituales ante este tipo de eventos climáticos, tales como asegurar elementos en balcones, evitar transitar por calles inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales. El seguimiento de las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional será determinante para mitigar los efectos de este evento climático que promete marcar el cierre de la semana laboral en toda la provincia.